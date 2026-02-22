22 de febrer de 2026

L'Avinent Manresa suma quatre medalles al català sub16 en pista coberta

Un or, un argent i dos bronzes completen una destacada actuació a Sabadell

  • Júlia Planas, campiona de Catalunya sub16 en els 60 metres llisos -

Publicat el 22 de febrer de 2026 a les 20:11
Actualitzat el 22 de febrer de 2026 a les 20:27

La representació sub16 de l'Avinent Manresa ha tancat una actuació destacada al Campionat de Catalunya short track disputat a la Pista Coberta de Catalunya amb un balanç de quatre medalles: un or, un argent i dos bronzes.

Julia Planas, campiona amb rècord del club

El títol català ha arribat de la mà de la velocista Júlia Planas, que s'ha imposat amb autoritat en la final dels 60 metres llisos. Planas ha aturat el cronòmetre en 7"83, un registre que suposa la seva millor marca personal i també un nou rècord de l'entitat manresana en la categoria.

Hugo Gallardo, doble medallista

També en velocitat ha brillat Hugo Gallardo, que ha pujat dues vegades al podi. En els 60 metres llisos s'ha proclamat subcampió català amb un temps de 7"39, que representa igualment la seva millor marca personal. A més, ha aconseguit el bronze en la final dels 60 metres tanques amb un registre de 9"02, completant una actuació molt completa.

Bronze en alçada per a Jana Xarpell

La quarta medalla per a l'Avinent Manresa ha estat per a Jana Xarpell, que ha obtingut el bronze en el concurs d'alçada després de superar el llistó situat a 1,49 metres, també millor marca personal.

