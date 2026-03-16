Victòria del Manresa RC a la Teixonera i derrota del Cat Central a Badalona

El Manresa Rugby Club ha completat un cap de setmana amb resultats desiguals en els seus equips sèniors. El conjunt masculí va aconseguir una victòria al camp del Químic ER B per 20-38, mentre que l'equip femení del Cat Central va caure davant el Badalona Rugby Club per 53-35 en un partit molt competitiu.
Remuntada del sènior masculí
El Manresa RC es va imposar al camp de la Teixonera en un duel que va anar de menys a més per als bagencs. L'equip local es va avançar en els primers minuts aprofitant un inici poc intens del conjunt manresà.
La reacció dels visitants, però, no es va fer esperar i van aconseguir una marca pocs minuts després per equilibrar el partit. La primera part va estar marcada també per les dificultats que generaven la pluja i l'estat del terreny de joc.
A la represa, el Manresa va mostrar una versió molt més sòlida i va fer un pas endavant en el joc. L'equip va millorar aspectes com les melés, les touches i la continuïtat ofensiva, fet que li va permetre imposar el seu ritme i ampliar progressivament la diferència fins al 20-38 final.
Les marques del Manresa van arribar per mitjà de Temur Grdzelishvili, Óscar Maeso, Santiago David Arismendi, Martí Castanyer i Bernat Santamaria, que també va sumar tres transformacions amb el peu.
El Cat Central competeix amb només tretze jugadores
Pel que fa al sènior femení, el Cat Central va perdre al camp del Badalona per 53-35 en un partit molt disputat, tot i presentar-se amb només tretze jugadores.
Malgrat aquesta inferioritat numèrica, l'equip va sortir amb molta actitud i va competir de tu a tu amb el rival. Les jugadores van mostrar solidesa defensiva i continuïtat en atac, amb bones connexions entre davanteres i tres quarts, fet que els va permetre completar una gran primera part i arribar al descans amb avantatge.
A la segona meitat, però, el desgast físic i algunes indisciplines que van reduir encara més els efectius disponibles van acabar decantant el duel a favor del conjunt local.
En l'apartat anotador, Maria Sort va sumar tres marques, mentre que Judit Cuenca i Carla Roca en van anotar una cadascuna. Virginia Arranz va completar les cinc transformacions de l'equip.