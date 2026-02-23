Derrotes del Cat Central i el Manresa RC en una jornada exigent

El cap de setmana no ha deixat victòries per als sèniors del rugbi manresà, però sí minuts de bon joc i capacitat de reacció. El sènior femení del Cat Central va caure davant el CR Spartans per 14-42 en partit de Primera Catalana, mentre que el sènior masculí del Manresa RC va perdre al Congost davant el Rinyoles RC per 21-40, en jornada de Segona Catalana.
El femení no abaixa els braços
El Cat Central va sortir amb decisió a Vic, on jugava de local, i durant el primer quart d'hora va dominar el joc, instal·lant-se a camp contrari i impedint que les espartanes passessin de mig camp. Tot i aquest bon inici, el CR Spartans va ser molt efectiu en les seves arribades i va saber convertir en punts les oportunitats que va tenir. Així, el partit va arribar al descans amb un 0-26 que castigava en excés el treball de les manresanes.
A la represa, les locals encara van ampliar l'avantatge, però el Cat Central va reaccionar amb caràcter. Maria Sort va aconseguir el primer assaig visitant i Virginia Arranz el va transformar, completant una actuació molt encertada amb el peu. Ja a l'últim minut, Cristina Elié va tornar a travessar la línia de marca i, de nou, Arranz va sumar els dos punts addicionals. Malgrat la superioritat del rival en les melés, l'equip va competir fins al final i va deixar bones sensacions.
El masculí es manté viu però cedeix al final
Al Congost, el Manresa RC es va trobar amb un Rinyoles RC més continu i encertat en els primers compassos. Els visitants van aprofitar algunes errades defensives per obrir escletxa, però els locals no es van desenganxar del partit.
Isaac Majos va anotar al minut 8 i, abans del descans, Ton Bardina va tornar a ajustar el marcador. A l'inici de la segona part, Guifré Viana va culminar una nova acció ofensiva que mantenia l'esperança. Les tres marques van ser transformades per Bernat Santamaria.
Amb el duel obert en diversos moments, el Rinyoles va saber gestionar millor els últims minuts i va acabar imposant-se per 21-40.