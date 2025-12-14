El MoMa Espai Cultural reflexionarà sobre el paper de les arts en l'educació amb Oriol Segon

El MoMa Espai Cultural de Manresa acollirà aquest dimecres 17 de desembre una xerrada a càrrec d'Oriol Segon Torra que posarà el focus en el paper de les arts com a eina educativa. La sessió, oberta al públic amb inscripció prèvia, convida a repensar els processos d'aprenentatge a través de la creativitat i el llenguatge artístic.
Les arts com a motor educatiu
La xerrada, prevista de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, proposa una reflexió sobre els reptes actuals del món educatiu i les oportunitats que ofereixen les arts per transformar la manera d'ensenyar i aprendre. A través de la seva experiència, Oriol Segon abordarà com la creativitat pot esdevenir una força clau en els processos educatius, tant a nivell personal com col·lectiu.
La metodologia de la reconnexió creativa
Durant la sessió, Segon presentarà la seva metodologia de reconnexió creativa, una proposta que utilitza el llenguatge artístic per afavorir la connexió amb un mateix, amb els altres i amb la vida. Aquesta mirada situa l'art no només com una disciplina expressiva, sinó com una eina transformadora capaç d'incidir en el desenvolupament humà i educatiu.
Un perfil vinculat a art, pedagogia i comunitat
Oriol Segon és artista visual i creador de la plataforma Goita, des d'on promou les arts i la creativitat com a instruments de transformació personal i social. Combina l'activitat artística amb la pedagogia i el desenvolupament humà, i forma part del col·lectiu Lacaixadevidre, impulsant projectes que connecten art, consciència i comunitat. Actualment, treballa en una iniciativa orientada a integrar les arts dins el sistema educatiu.
Informació pràctica
La xerrada tindrà lloc aquest dimecres 17 de desembre, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, a MoMa Espai Cultural. L'activitat és gratuïta, amb aforament limitat, i cal fer inscripció prèvia per assistir-hi.