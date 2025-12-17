El Kursaal afegeix una nova sessió de «Hamlet» amb en Peyu i Albert Pla per al 24 d'abril

El teatre Kursaal de Manresa ha posat a la venda una nova sessió de l'espectacle Hamlet, protagonitzat per en Peyu i Albert Pla, prevista per al dijous 24 d'abril a les 5 de la tarda a la sala gran. Aquesta ampliació respon a l'excel·lent acollida que ha tingut la nova programació del primer semestre de 2026 i eleva fins a cinc els espectacles que incorporen noves funcions després d'una arrencada molt positiva de la venda d'entrades.
Una segona funció d'Hamlet després d'una gran acollida
La nova sessió de Hamlet amb Peyu i Albert Pla se suma a la funció ja anunciada dins la programació del Kursaal i confirma l'interès del públic per aquest muntatge, que s'estrenarà el proper 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona. Amb aquesta ampliació, prevista per al 24 d'abril a les 5 de la tarda, el Kursaal reforça una de les propostes més esperades de la temporada gener-juny de 2026.
L'obra forma part d'una programació que ha tingut una resposta molt favorable des del primer moment, fet que ha portat l'equip del teatre a ampliar funcions per donar resposta a la demanda i facilitar l'accés del públic als espectacles.
Més funcions per a cinc espectacles de la temporada
A banda de Hamlet, des de la setmana passada ja s'han posat a la venda noves funcions de quatre espectacles més inclosos en la nova programació del Kursaal. En concret, s'han programat terceres funcions de La corona d'espines de Josep Maria de Sagarra, prevista per al dilluns 26 de gener a les 6 de la tarda, i de Pel davant i pel darrera de Michael Frayn, que es podrà veure també el diumenge 8 de març a les 12 del migdia.
Pel que fa a les segones funcions, s'han afegit noves dates per al monòleg de Míriam Tirado Fills: no deu ser tan difícil!, que tindrà una nova sessió el dissabte 31 de gener a les 5 de la tarda, i per a La importància de ser Frank, en la versió que anirà a càrrec del Grup de Teatre del Poble Nou de Manresa, prevista per al dimecres 18 de febrer a les 7 del vespre.
Aquest conjunt d'ampliacions consolida una temporada que ha començat amb molt bon ritme de venda i que confirma l'interès del públic per propostes teatrals diverses, tant de grans produccions com de muntatges locals.
Entrades a la venda al Kursaal i per internet
Les entrades per a aquestes noves funcions, així com per a la resta d'espectacles de la temporada gener-juny de 2026, ja es poden adquirir tant a les taquilles del teatre Kursaal com per internet. Les taquilles estan obertes de dilluns a dissabte de 10 h a 13 h, i de dimarts a dissabte de 18 h a 20 h.
La compra en línia es pot fer a través del web oficial del teatre, on es pot consultar també tota la programació actualitzada.