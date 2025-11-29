El Kursaal posa a la venda entrades per a un centenar d'espectacles del primer semestre del 2026

El teatre Kursaal de Manresa ha obert aquest dissabte la venda d'entrades i abonaments per a la programació d'entre gener i juny de 2026, que inclou un centenar de propostes de teatre, música, dansa, circ, màgia i espectacles familiars. Les entrades es podran adquirir tant a les taquilles del teatre com al web del Kursaal. S'han posat a la venda, també, els abonaments del Toc de Teatre, Toc Obert i Toc de Sala Petita.
Un Toc de Teatre amb cinc grans muntatges
L'abonament del Toc de Teatre inclou cinc obres destacades:
- La corona d'espines de Josep Maria de Sagarra (24 i 25 de gener)
- Ai, la misèria ens farà feliços de Gabriel Calderón (14 i 15 de febrer)
- Göteborg de Jordi Casanovas (14 i 15 de febrer)
- Els fills de Lucy Kirkwood (25 i 26 d'abril)
- La paella dels dijous de Cristina Clemente
El preu de l'abonament és de 95 euros. Les tres primeres obres, si es compren per separat, costaran 28 euros cadascuna, i les altres dues, 26 euros.
Teatre, concerts i grans noms sobre l'escenari
La programació teatral del primer semestre portarà a Manresa muntatges com La tempestat de Shakespeare, en producció de LaPerla29; Grand Canyon de Sergi Pompermayer; Els contrabandistes de Darayaa amb Laura Rosel, o Escocía del monologuista Txabi Franquesa. També s'hi podrà veure la comèdia clàssica Pel davant i pel darrera de Michael Frayn.
En l'àmbit musical, el Kursaal acollirà concerts de Suu, Ramon Mirabet, Clara Peya, Carles Cases i Manel Camp, la Llibert Fortuny Golden Big Band i una interpretació de La Creació de Haydn, entre d'altres.
Dansa, circ, màgia i programació familiar
Els espectadors amants de la dansa podran gaudir de Giselle amb el Ballet de Barcelona, Carmen amb el Ballet Flamenc de Barcelona i Forever tango, de la companyia argentina Luis Bravo.
La programació també inclou la tradicional Nit dels Genis de màgia, espectacles de circ com Entre el cel i la terra del Circ Pistolet, així com la completa oferta familiar d'Imagina't, la programació Platea Jove, RBLS i el cicle de Gent Gran.
Entrades disponibles al web i a taquilla
Les entrades per a tota la programació del primer semestre del 2026 es podran comprar al web del Kursaal o a les taquilles del teatre, que obren de dilluns a dissabte de 10 h a 13 h, i de dimarts a dissabte també de 18 h a 20 h.
A més, ja són a la venda les entrades per a El meu primer Nadal al Kursaal, el Concert de Cap d'Any, l'obra Gegant, i els concerts de Suu, Ramon Mirabet, així com les òperes Norma i La Traviata.