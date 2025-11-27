The River Troupe Gospel Sallent celebrarà 15 anys amb un gran concert especial al Kursaal

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge, 30 de novembre, el concert commemoratiu dels 15 anys de The River Troupe Gospel Sallent, en un espectacle que repassarà els moments i les cançons més significatives de la trajectòria del grup.
Un recorregut de quinze anys i una festa musical
The River Troupe Gospel Sallent va néixer fa quinze anys arran d'un curs impartit per la directora coral Vicen Alfonso, i des d'aleshores s'ha consolidat com una formació diversa, dinàmica i amb una comunitat fidel. El concert, que començarà a les 6 de la tarda, comptarà amb la direcció coral de Vicen Alfonso, la direcció artística de Berta Portabella i la direcció musical de Jaume Riu.
Durant l'actuació, la coral revisarà els temes que han marcat la seva història i retre un homenatge especial a totes les persones que han format part del projecte al llarg del temps. L'espectacle també comptarà amb una banda en directe formada per Jaume Riu (piano), Cristòbal Pérez (baix), Jaume Pulido (bateria) i Chuz Lozano (guitarra), que donarà força i intensitat al repertori.
Les entrades tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 i Carnet Galliner) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.