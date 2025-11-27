«El ávaro» de Molière arribarà dissabte al Kursaal en versió musical

La sala gran del teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 29 de novembre, a les 8 del vespre, la versió musical d'El avaro de Molière, una producció d'Atalaya Teatro que combina energia escènica, humor i crítica social, i que incorpora serveis d'accessibilitat per al públic.
Atalaya Teatro torna al Kursaal amb un clàssic reinventat
Després de portar al teatre manresà muntatges com Rey Lear i Elektra, Atalaya Teatro -referent estatal en la reinterpretació de clàssics i que enguany celebra 40 anys- presenta una revisió en clau musical d'una de les obres mestres de Molière. Sota la direcció de Ricardo Iniesta, el muntatge compta amb coreografies de Juana Casado i Lucía You i música original de Luis Navarro.
La història gira al voltant del vell avar turmentat per la por obsessiva de perdre el seu tresor, incapaç de confiar fins i tot en els seus propis fills. Una comèdia àcida i contemporània malgrat els seus més de 350 anys d'història, que retrata la mesquinesa humana amb ironia i vigor.
Repartiment i posada en escena
El muntatge està interpretat per Carmen Gallardo, Silvia Garzón, Raúl Vera, María Sanz, Lidia Mauduit, Enmanuel García, Laura Kriváková i Pedro Callealta, que donen vida a un espectacle potent i visual, marca de la trajectòria d'Atalaya.
Les entrades tenen un preu de 25 euros (20 euros per a majors de 65 anys i Carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30). Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.
Una funció accessible per a tothom
La representació comptarà amb sobretítols projectats, audiodescripció, bucle magnètic i amplificació de so. Les persones amb discapacitat visual que vulguin utilitzar el servei d'audiodescripció poden sol·licitar-ho a taquilles el mateix dia de la funció.