El cicle Imagina't portarà dissabte al Conservatori l'espectacle familiar «Jo, Tarzan»

La programació familiar d'Imagina't tornarà aquest dissabte, 29 de novembre, al teatre Conservatori amb dues funcions de Jo, Tarzan, la nova proposta de Festuc Teatre. L'espectacle, recomanat a partir de 3 anys, revisita el clàssic literari per parlar de pertinença, diferència i vincles familiars a través d'un muntatge sensible i visual.
Una història emotiva entre la jungla i la família
Jo, Tarzan explica la història d'una criatura que queda òrfena a la selva i és acollida per una família de goril·les. Així comença el viatge vital de Tarzan, una nena que creix convençuda que és un goril·la més. El muntatge aborda temes com la sensació de ser diferent, el desig de pertànyer o la força dels vincles emocionals, tot convidant a la reflexió des d'una perspectiva propera al públic infantil.
L'espectacle combina titelles, humor i sensibilitat, amb una escenografia cuidada i una banda sonora màgica creada per la manresana Núria Sarró. Festuc Teatre torna així a adaptar un dels grans contes clàssics: en aquest cas, la novel·la Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, reinterpretada per connectar amb totes les edats.
Preus i entrades
Les entrades tenen un preu únic de 10 euros -8 euros amb el Carnet Imagina't- i ja es poden adquirir a les taquilles del teatre Kursaal o al web del teatre.
Proper espectacle del cicle
La programació d'Imagina't continuarà el dissabte 13 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, també al Conservatori, amb Maure, el dinosaure de la companyia Teatre Nu.