El musical «Paràsits» tanca aquest divendres el cicle Platea Jove al Teatre Conservatori

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest divendres, 28 de novembre, a les 8 del vespre, la darrera proposta del cicle Platea Jove d'aquesta temporada: el musical Paràsits, interpretat per la companyia Kairos. El muntatge, protagonitzat per Lara Alemany, Abel Bonet Jr, Arnau Gallén, Teresa Ibarz, Ami Luna i Pau de los Ríos, posarà punt final a la gira de l'espectacle als escenaris.
L'obra, escrita per Eduard Tenas, Sílvia Navarro i Jordi Ramoneda, és un musical que aborda temes com la rebel·lia, l'amistat i la resistència juvenil. Basada en fets reals, recupera la memòria d'aquells joves que la història va intentar silenciar. L'acció se situa a l'Alemanya de 1944, en plena Segona Guerra Mundial, on diversos grups juvenils s'organitzen per plantar cara al règim nazi a través de la música i l'activisme social. A Colònia, els Pirates d'Edelweiss afronten el dilema de fins on cal arribar per defensar els ideals i fins a quin punt la por pot trencar llaços d'amistat.
Amb la representació al Conservatori, Kairos acomiada la gira de Paràsits, el musical, que ha despertat interès i reflexió entre el públic jove arreu del territori.
Les entrades tenen un preu de 5 euros per als menors de 30 anys i 12 euros per al públic general, i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, al web del teatre o a la mateixa taquilla del Conservatori una hora abans de la funció.
Platea Jove, una xarxa que creix a través dels instituts
Fidel al seu model de participació juvenil, Platea Jove compta amb una xarxa de col·laboradors de diversos centres de secundària de Manresa i comarca, encarregats de divulgar els espectacles entre els seus companys. Aquest dilluns, els joves promotors es van reunir al Teatre Conservatori per preparar l'última funció del cicle.
La iniciativa, amb 25 anys de trajectòria, és pionera en l'àmbit teatral i va donar origen a la xarxa Butaka de teatre per a joves, que actualment agrupa una dotzena de ciutats de la demarcació de Barcelona.
Als centres de secundària també hi col·laboren els ambaixadors, docents que reben informació sobre la programació del teatre per valorar-ne l'interès pedagògic i acostar-la a l'alumnat. Amb aquesta estructura, Platea Jove continua consolidant-se com un model de participació cultural i educativa de referència.