L'Abadal Wine Experience tornarà dissabte amb tastos, gastronomia i mercat de Nadal

El celler Abadal d'Horta d'Avinyó celebrarà aquest dissabte 22 de novembre una nova edició de l'Abadal Wine Experience & Christmas Market, una jornada d'onze hores amb tastos, gastronomia, mercat nadalenc, música i activitats per a tots els públics. Enguany s'oferiran tretze experiències de tast i dos dinars especials, amb accés només amb entrada anticipada.
Una jornada plena de tastos i propostes nadalenques
El dissabte 22 de novembre, de les 11 del matí a les 9 del vespre, el celler Abadal donarà la benvinguda a la novena edició de l'Abadal Wine Experience & Christmas Market, una cita consolidada a les portes de Nadal que combina gastronomia, tastos guiats, mercat artesà i activitats familiars.
L'eix central d'aquesta edició seran les tretze experiències de tast, repartides entre matí i tarda. Durant la franja matinal, els assistents podran descobrir propostes com Sabors fumats i del mar amb Benfumat, Tapes del mar amb el restaurant Voci o Harmonies de foie i vi amb Collverd. A la tarda, la programació inclourà Plantes oblidades amb Eixarcolant i Miquel Palau, Torrons d'autor amb Lluc Dalmau, Viatge de Sabors amb la Cheesecakeria BCN i un Tast d'ibèrics Beher de la mà de Jamoneria Pata Negra.
La jornada també oferirà dos dinars gastronòmics al migdia. Sabors de tardor, a càrrec del Via Restaurant, explorarà la cuina tardorenca a través d'un recorregut que fusiona mar i muntanya. Paral·lelament, Cuina de natura i memòria, del restaurant A Lloc, proposarà un viatge gastronòmic inspirat en l'etnobotànica, amb sabors i aromes que reivindiquen la relació entre persones i plantes.
Al llarg del dia, els visitants podran gaudir de la zona de mercat, amb productes gastronòmics i artesans de Nadal. Hi participaran Collverd, Marisc Mediterrani, Tòfona Noir et Blanc, Formatges Gavarressa, Granja Corominas, L'Obradora, Carddinale i Carme Revelles Joies, entre altres.
L'Espai gastro bar reunirà food trucks amb creps -també en opcions veganes i sense gluten-, pizzes de llenya amb farina ecològica, ensaïmades farcides i carns de proximitat. No hi faltaran la barra de vins Abadal i la barra de Vins de Col·lecció. La programació inclourà actuacions musicals, visites al celler i pintacares per als més petits.
Enguany, l'entrada general inclou una degustació de croquetes de Casa Mas, patrocinador de l'esdeveniment juntament amb Full Traction i Riedel Euroselecció. L'accés serà només amb entrada anticipada, disponible al web del celler.