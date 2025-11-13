La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau pel Dia Mundial de la Diabetis

Aquest divendres, la façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color blau entre 3/4 de 6 de la tarda i 2/4 d'11 de la nit amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre. La iniciativa, promoguda per les associacions AREDI i l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central, vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de la prevenció, la recerca i el benestar de les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
Manresa s'uneix a la campanya mundial
La il·luminació de la façana del consistori forma part d'una acció simbòlica que es repeteix arreu del món per visibilitzar la diabetis i mostrar suport a les persones afectades. Manresa hi participa un any més a petició de l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central i l'Associació Ajuda a la Recerca en Diabetis (AREDI).
L'objectiu és donar a conèixer aquesta malaltia crònica que afecta milions de persones i posar l'accent en la necessitat d'un diagnòstic precoç, una atenció continuada i una major sensibilització social.
El benestar, eix central del Dia Mundial
El Dia Mundial de la Diabetis, instaurat per la Federació Internacional de Diabetis i l'Organització Mundial de la Salut, commemora el naixement de Frederick Grant Banting, descobridor de la insulina el 1922.
El lema de la campanya 2024-2026, La diabetis i el benestar, vol destacar la importància d'abordar la malaltia més enllà del control del sucre en sang. L'objectiu és fomentar una vida més saludable i equilibrada per a les persones amb diabetis, que han d'afrontar reptes diaris que impacten el seu benestar físic i emocional.