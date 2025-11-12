L'Ajuntament de Manresa inicia les obres per millorar l'accessibilitat d'un recorregut de vianants a la Font

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat les obres per millorar l'accessibilitat dels itineraris per a vianants que connecten els carrers Granollers i Fra Jacint Coma i Galí, al barri de la Font dels Capellans. La intervenció donarà continuïtat al recorregut que va del carrer Granollers fins a la plaça de la Font, amb l'objectiu de facilitar el pas de persones amb mobilitat reduïda i millorar la connexió interna del barri.
El projecte, inclòs dins el Pla de Millora de l'Espai Públic 2024, preveu la construcció de quatre rampes en els trams on actualment hi ha escales. Un cop acabades les obres, escales i rampes compartiran espai, oferint un recorregut més accessible i segur per als vianants.
Aquesta actuació dona resposta a una demanda històrica del veïnat, ja que l'àrea d'intervenció connecta punts de gran afluència com el carrer del Mercat de la Font, el carrer Granollers i les Torres 1, 2 i 3. Les obres tenen un pressupost de 69.603 euros i una durada estimada d'un mes.
Durant els treballs, es restringirà temporalment el pas de vianants entre els carrers Fra Jacint Coma i Galí i Granollers, i una part de l'aparcament del carrer Granollers -a prop de la plaça de la Pau- s'utilitzarà per emmagatzemar material d'obra.