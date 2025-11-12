El Govern aportarà 10 milions d'euros al projecte de la Fàbrica Nova de Manresa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern aportarà 10 milions d'euros per impulsar el projecte de la Fàbrica Nova de Manresa, dels quals 4 milions "s'activaran en els pròxims mesos". Illa ho ha dit en una entrevista amb el Regió7 on ha assegurat que aquesta inversió "permetrà donar continuïtat a les obres per convertir aquest espai en un pol de formació, recerca i emprenedoria". La Fàbrica Nova és un antic recinte fabril de 25.000 m2 i el projecte està impulsat per l'Ajuntament de Manresa i la UPC. D'altra banda, també ha anunciat que el Govern aportaria inicialment uns 5 milions al projecte de remodelació del pavelló del Nou Congost, valorat en 20 milions.
Illa ha subratllat que la Catalunya Central és un territori "molt important pel país gràcies a la seva ubicació estratègica" i ha assegurat que, des del Govern, volen que faci un "salt d'escala" i, per això, hi estan destinant "recursos i fent actuacions importants". D'entre aquestes actuacions, el cap de l'executiu ha destacat el projecte de la Fàbrica Nova de Manresa i ha anunciat que el Govern hi invertirà un total de 10 milions per "fer realitat" la seva transformació. D'aquests diners, Illa ha dit que "en els pròxims mesos" s'activaran 4 milions.
Un altre dels projectes en què el Govern preveu invertir és en la remodelació del pavelló del Nou Congost, un projecte pressupostat entre 18 i 20 milions i que permetrà incrementar l'aforament del recinte i modernitzar les instal·lacions amb l'objectiu que el Baxi Manresa pugui fer competicions estatals i internacionals. A més, ha detallat Illa, també es vol que el pavelló pugui acollir "grans esdeveniments esportius, culturals o socials". "Hem treballat colze a colze amb l'Ajuntament per cercar finançament i aliances institucionals, com el Consell Superior d'Esports, la Diputació de Barcelona, i evidentment la Generalitat" ha destacat. En aquest sentit, ha avançat que la Generalitat aportaria inicialment uns 5 milions d'euros "a l'espera de la concreció definitiva".
Tal com ja va anunciar fa unes setmanes la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en una visita a Manresa, Illa ha refermat el compromís del Govern per construir una nova residència pública per a gent gran al barri del Xup. Es tracta d'una de les vuit residències planificades pel 2026 arreu del país. L'Ajuntament ha cedit un solar de 5.712 m2 on es construirà la residència, que comptarà amb 90 places, de les quals 60 seran públiques.
Quant a infraestructures, Illa s'ha referit a l'entrevista al projecte de desdoblament de la C-55 en el tram entre Manresa i l'enllaç amb la C-16 a Castellbell i el Vilar. El president ha explicat que està previst que "aviat s'acabi l'estudi informatiu i d'impacte ambiental" i que "durant el 2026 es redactin els projectes constructius i es licitin les obres". En aquest sentit, Illa ha avançat que l'objectiu és que la nova C-55 estigui operativa l'any 2030. Sobre si el desdoblament en un futur inclourà més trams, Illa ha dit que "caldrà veure si es poden continuar fent millores".