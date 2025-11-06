Tret de sortida a l'ampliació i modernització del Nou Congost

L'Ajuntament de Manresa i el Bàsquet Manresa han presentat aquest dijous el projecte per ampliar i modernitzar el pavelló del Nou Congost, amb una proposta arquitectònica que preveu una ampliació del 45% de la superfície i un augment de l'aforament fins als 6.000 espectadors. El nou equipament vol adaptar-se a la normativa actual, millorar els serveis i consolidar-se com un referent esportiu i social a la Catalunya central.
Una reforma integral per al futur del Nou Congost
El pavelló del Nou Congost s'encamina cap a la transformació més important de la seva història. Aquest dijous, l'Ajuntament de Manresa i el Bàsquet Manresa han presentat públicament la proposta d'ampliació, modernització i adequació normativa de l'equipament, elaborada pel despatx d'arquitectura Barceló Balanzó.
El projecte suposa una ampliació del 45% de la superfície, passant dels 8.000 metres quadrats actuals a 11.500 m2, i un increment de l'aforament de 1.500 espectadors. L'ampliació es farà mitjançant la construcció d'una segona graderia als dos fons, rere les cistelles, que actualment només disposen de graderia inferior.
A més, el pavelló tindrà una nova façana que homogeneïtzarà la part existent amb la nova i dotarà el conjunt d'una imatge renovada, més moderna i coherent amb la importància del club i la seva afició.
Presentació institucional i calendari
Els detalls del projecte han estat exposats per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, i el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí. Tots tres han destacat que la proposta respon plenament als requeriments del club i de l'Ajuntament, i que ja s'està treballant en la redacció del projecte executiu, que es preveu tenir enllestit la primavera vinent.
L'alcalde Aloy ha remarcat la importància estratègica d'aquesta actuació per al conjunt de la ciutat: "El Nou Congost és més que un pavelló esportiu, és un símbol de Manresa i del Bages. Aquesta reforma garantirà que continuï sent un espai de trobada, competició i orgull col·lectiu".
Nous espais i millora de serveis
La planta baixa es reformarà completament. S'hi construiran vestidors nous i més amplis, tant per als equips com per als àrbitres, i es renovaran els despatxos tècnics, mèdics i d'infermeria, així com la sala de control de dopatge i la dels oficials de taula.
Aquesta planta també guanyarà una major obertura cap a l'exterior, permetent que alguns serveis puguin funcionar de manera independent. A la banda dreta s'hi instal·laran la botiga oficial i la cafeteria, mentre que a la banda esquerra s'hi ubicarà la sala de premsa, un nou gimnàs i espais d'emmagatzematge.
A la primera planta, s'eliminaran les oficines actuals per crear un anell de circulació perimetral, que millorarà la mobilitat del públic. En aquest nivell també es reubicarà la zona de bars, s'hi incorporaran nous serveis sota les graderies i es crearan barres a la façana principal.
La tercera planta acollirà el nou accés a la llotja, així com espais per a oficines i periodistes, millorant notablement la funcionalitat i el confort.
Per garantir l'accessibilitat i la seguretat, el projecte inclou la construcció de dos nuclis verticals a banda i banda de la façana principal, amb escales d'emergència i ascensors.
Eficiència, confort i tecnologia
El projecte incorpora totes les peticions formulades pel club i el consistori. Entre les millores tècniques, destaca la renovació integral de la climatització, la substitució de l'enllumenat per sistemes LED, el nou paviment de la pista, l'enfosquiment dels lluernaris, i la instal·lació d'un vídeo marcador central i d'una nova enginyeria audiovisual.
També s'instal·laran grades retràctils, es millorarà la zona d'aigua i fisioteràpia dels vestidors locals i es modernitzaran els banys i els bars de la planta primera, garantint més comoditat per a jugadors, periodistes i espectadors.
Un pavelló de referència per a la Catalunya central
Quan la reforma sigui una realitat, el Nou Congost es convertirà en un equipament de referència no només per al Bàsquet Manresa, sinó per a tota la Catalunya central. El nou pavelló podrà acollir competicions estatals i internacionals, així com esdeveniments culturals i socials de gran format, amb aforaments d'entre 5.000 i 6.000 persones.
El president del club, Josep Maria Herms, ha destacat que "aquesta és una oportunitat històrica per garantir que el Nou Congost estigui a l'alçada de la trajectòria i l'ambició del Bàsquet Manresa". "L'actuació farà que tinguem un pavelló excel·lent", ha assegurat.
Finançament i perspectives
El cost estimat de la reforma i ampliació se situa entre els 18 i els 20 milions d'euros. Segons ha explicat l'alcalde Aloy, l'Ajuntament està en converses amb totes les institucions per assegurar el finançament necessari i convertir el projecte en una realitat. En principi hi intervindrà l'Estat, la Generalitat, la Diputació i el propi Ajuntament.
"Treballarem perquè totes les administracions se sentin partícips d'un projecte que beneficia la ciutat, el club i el territori", ha afegit Aloy, tot destacant la implicació i el consens institucional que ha acompanyat la iniciativa.
Pendents del finançament
L'alcalde ha avançat que ja s'està treballant en la redacció del projecte executiu del nou pavelló, que està previst que estigui enllestit a la primavera vinent. Durant aquest temps, ha dit Aloy, treballaran intensament per poder lligar el finançament de la nova obra. En aquest sentit, han explicat que l'objectiu és que el projecte es pugui finançar a quatre bandes: Ajuntament de Manresa, Estat, Generalitat i Diputació de Barcelona. "Sempre ho hem plantejat així", ha subratllat Aloy, que ha explicat que han mantingut diverses converses amb totes les institucions.
L'inici de les obres, per tant, està supeditat a l'obtenció del finançament. "L'inici de les obres està lligat a l'obtenció del finançament, però sobretot al seu acord. Quan sapiguem que posen els diners, podrem licitar l'obra", ha assegurat. A preguntes dels periodistes, Aloy ha admès que el fet que la Generalitat no tingui pressupostos dificulta l'aportació del Govern al projecte, però ha assegurat que "sempre es poden trobar fórmules".
Per la seva banda, el president del club ha explicat que han acordat que les obres es puguin fer per fases per evitar entorpir "el mínim possible" les competicions. "Això vol dir treballar de forma externa durant la temporada i, quan s'acabi la temporada, fer tota la part interior", ha exposat. En aquest sentit, la idea és dedicar els mesos en què no hi ha competició -de maig a octubre- per fer les obres interiors. Amb tot, Herms ha reconegut que "durant un temps els socis s'hauran d'adaptar i suportar molèsties".