«L'illa del tresor» arriba al Conservatori en versió musical dins el cicle Imagina't

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge a la tarda un espectacle familiar del cicle Imagina't, amb una adaptació musical de L'illa del tresor interpretada per la Cia Inhabitants i recomanada a partir de 6 anys.
El Conservatori acull una proposta familiar del cicle Imagina't
El teatre Conservatori de Manresa serà l'escenari aquest diumenge, 22 de març a les 6 de la tarda, d'un nou espectacle de la programació familiar Imagina't. La proposta és una versió musical del clàssic L'illa del tresor, de Robert L. Stevenson, a càrrec de la Cia Inhabitants.
L'espectacle està recomanat a partir de 6 anys i ha estat reconegut amb el Premi FETEN 2025 al millor espectacle multidisciplinari.
Una història de pirates, aventures i valors
La proposta parteix de la història d'un temible pirata que, anys enrere, va aconseguir un gran tresor. En el present, alguns membres de la seva antiga tripulació continuen buscant pistes per trobar-lo.
El relat segueix també el Jim, un jove que ajuda la seva mare en una vella taverna i que es veurà immers en una aventura plena de pirates, vaixells i illes desertes. Al llarg del viatge, haurà d'afrontar decisions sobre el bé i el mal, descobrir el significat dels tresors i qüestionar si els malvats poden merèixer el perdó.
Creació col·lectiva premiada
L'espectacle és una creació col·lectiva basada en l'obra original de Stevenson, amb dramatúrgia i direcció de José C. García. La interpretació va a càrrec de Quim Roca, Erik Varea, Marta Mora, Miquel Rodríguez i Sofia Colominas.
La proposta ha estat distingida com a millor espectacle multidisciplinari a la Fira FETEN 2025, dedicada a les arts escèniques per a infants i famílies.
Entrades i propera cita del cicle
Les entrades per assistir a la funció tenen un preu de 10 euros, amb descompte fins a 8 euros per als titulars del Carnet d'Imagina't. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i per internet.
El següent espectacle de la programació Imagina't serà Fantasmes de guerra, de la companyia La Baldufa, previst per a l'11 d'abril també al teatre Conservatori.