Prop de 400 cantaires ompliran el Kursaal amb el projecte Canta Gran diumenge

El teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge dues funcions del projecte participatiu Canta Gran, en què gairebé 400 cantaires de corals de gent gran del Bages interpretaran l'espectacle A la ciutat, impulsat per l'Auditori de Barcelona.
El Kursaal acull una nova edició del projecte participatiu
El teatre Kursaal de Manresa serà l'escenari aquest diumenge d'una nova edició del projecte Canta Gran, una iniciativa impulsada per l'Auditori de Barcelona que proposa a persones grans preparar i interpretar un concert en un gran escenari. En aquesta ocasió, hi participaran gairebé 400 cantaires de diverses formacions corals de Manresa i del Bages, repartits en dues funcions amb aproximadament 190 participants cadascuna.
El projecte es fa al Kursaal des de fa 12 anys, tot i que enguany se'n celebra l'onzena edició, ja que el 2021 no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia.
Una obra sobre l'evolució d'una ciutat
L'espectacle que s'hi presentarà porta per títol A la ciutat i planteja un recorregut per la vida urbana a través de la música i el cant coral. L'obra està dividida en onze cants i explica com un petit mas construït amb pedres d'un riu es transforma amb el temps en una metròpoli habitada per persones diverses.
Al llarg de la narració es mostren moments d'harmonia i conflicte, així com il·lusions i decepcions. La història és explicada per les pedres, interpretades pel cor, mentre que les vivències dels ciutadans prenen forma a través de dos solistes.
La composició musical és de Carles Prats i les lletres són de Stefanie Kremser.
Dues funcions amb corals de Manresa i comarca
Els participants han preparat el concert amb tres assajos previs. La funció de diumenge a les 12 del migdia reunirà els Tallers de cançons de tots els temps de l'Ajuntament de Manresa -amb grups de barris com la Font dels Capellans, la Balconada, Vic-Remei, carrer Santpedor, plaça Catalunya, Valldaura, Escodines, el Xup, Mion, Cots, Guix i Pujada Roja- dirigits per Pep Torras, així com la Coral L'Amistat del Casal de la Gent Gran de Cardona, dirigida per Cristina Hernández.
La sessió de les 6 de la tarda comptarà amb el Cor Universitari USènior de Manresa, la Coral de La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada i Taral·lejant Albades de Calders, dirigides per Rosa Ortega, així com altres formacions com la Coral Harmonia del Casal Cívic i Comunitari El Castell de Manresa, la Coral Les Veus de Castellnou, la Coral d'Aguilar de Segarra, la Coral Dintre el Bosc Canta de Manresa, la Coral Llar d'Avis de Ca l'Arola de Santpedor i la Coral l'Albada de Manresa, dirigides per diferents directors del territori.
Direcció artística i entrades
La direcció musical de l'espectacle anirà a càrrec de Montserrat Meneses i Montserrat Roset, amb direcció escènica de Fàtima Campos. Els solistes seran Anna Valldeneu i Ricard Boyle, amb l'acompanyament d'una banda formada per piano, trompa, clarinet, percussió i baix elèctric.
Les entrades tenen un preu de 8 euros, amb una tarifa reduïda de 6 euros per a majors de 65 anys, i es poden comprar a les taquilles del teatre i per internet.