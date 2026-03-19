El ple de Manresa aprova una moció de la USTEC de suport a la vaga educativa

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat una moció presentada pel sindicat USTEC-STEs (IAC) en el marc de les mobilitzacions del sector educatiu, amb demandes per dignificar la professió docent i reforçar els recursos de l'escola pública. És la primera vegada que una entitat presenta directament una moció a ple sense necessitat de ser recolzada per un partit, recollint els darrers canvis en el ROM.
El ple debat la situació educativa en plena setmana de mobilitzacions
L'Ajuntament de Manresa ha debatut aquest dijous en sessió plenària una moció presentada pel sindicat majoritari de l'ensenyament públic, USTEC-STEs (IAC), en el context de la setmana de vaga i protestes del sector educatiu. Les mobilitzacions han tingut un dels punts àlgids aquest dimecres a la ciutat amb una manifestació que va reunir milers de persones.
La defensa de la moció ha anat a càrrec de Sònia Zapata, que ha situat el debat en "la dignitat de les persones que sostenen l'educació pública" i ha advertit que "el que avui demanem no són privilegis, són condicions dignes per garantir una educació pública i de qualitat".
Reivindicacions per dignificar la professió docent
El text planteja com a primer eix la millora de les condicions laborals dels professionals de l'educació. El sindicat denuncia la pèrdua de poder adquisitiu després d'anys de retallades i una sobrecàrrega de feina marcada per l'augment de la burocràcia. En aquest sentit, Zapata ha assenyalat que "treballem amb una sobrecàrrega evident de burocràcia i amb responsabilitats que sovint van més enllà de les nostres tasques i del nostre horari laboral". També ha reclamat "recuperar el poder adquisitiu perdut" i establir mecanismes d'actualització salarial.
Més recursos i menys ràtios per a una escola inclusiva
Un segon bloc de la moció se centrava en la necessitat de dotar el sistema educatiu de més recursos. El sindicat denuncia que "no podem parlar d'equitat amb ràtios tan elevades" i amb manca de personal d'atenció educativa, especialment en centres de màxima complexitat. Per això, es planteja reduir el nombre d'alumnes per aula, ampliar plantilles i reforçar els equips dels centres per garantir una escola inclusiva real.
Finançament i repartiment de competències
La moció també ha posat el focus en el finançament i en el paper de les administracions. Segons Zapata, "els ajuntaments no poden continuar assumint competències i despeses corresponents a la Generalitat" i cal "un finançament suficient i estructural en totes les etapes".
El text dona suport a un manifest signat per 50.000 docents i reclama mesures concretes abans d'acabar el curs 2025-2026 perquè "les paraules es tradueixin en fets".
Suport majoritari amb matisos dels grups municipals
Durant el debat, els grups municipals han expressat posicionaments diversos. Sergi Perramon, del grup Nacionalista, i Josep Gili, de Junts, han donat suport a la moció, tot apuntant la necessitat d'estendre la millora de condicions també a l'escola concertada i recordant el dèficit de finançament de Catalunya.
Roser Alegre, de Fem Manresa, ha advertit que el sistema educatiu es troba en risc de col·lapse per anys d'infradotració pressupostàtia. L'anticapitalista ha estat molt expressiva quan ha afirmat que "el PSC se'ns riu a la cara, mentre puja el sou dels Mossos d'Esquadra i injecta milions d'euros a l'escola concertada".
El representant del PSC, Anjo Valentí, ha destacat la tasca dels docents, però ha assegurat que la Generalitat no pot aplicar totes les mesures "d'avui per demà. També ha criticat les pintades a la seu del partit durant la protesta del dia anterior.
Finalment, el regidor d'Educació, Pol Huguet, ha reconegut que en etapes anteriors de la Generalitat, quan ERC tenia la conselleria d'Educació, "es podrien haver gestionat millor algunes polítiques educatives".
La moció ha quedat aprovada amb els vots favorables d'ERC, Junts, Fem Manresa i Nacionalistes.