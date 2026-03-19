El Teatre Conservatori acollirà dues funcions de Txabi Franquesa dins la campanya Cap Butaca Buida

El Teatre Conservatori de Manresa serà escenari aquest dissabte de dues funcions de l'espectacle Escocía, de Txabi Franquesa, en el marc de la campanya Cap Butaca Buida, que mobilitzarà més de 220 teatres arreu de Catalunya el 21 de març.
Doble sessió amb un monòleg fresc i generacional
L'humorista barceloní pujarà a l'escenari en dues sessions, a 2/4 de 6 de la tarda i a les 8 del vespre, amb un monòleg que reflexiona amb ironia sobre el pas del temps i les contradiccions de l'edat adulta. Escocía es presenta com el seu espectacle més madur, amb una mirada desenfadada sobre la vida als quaranta.
A través del seu estil característic, Franquesa planteja la lluita entre sentir-se jove i assumir una realitat que el situa cada cop més lluny d'aquesta etapa. Aquesta "coïssor generacional" es converteix en el fil conductor d'un espectacle que combina humor, crítica i experiències quotidianes.
Humor sense filtres
Considerat un abanderat de la "fúria inofensiva", Txabi Franquesa desplega un humor directe i sense embuts, en què conviuen optimisme i pessimisme. Amb una trajectòria consolidada com a actor, còmic, presentador i guionista, l'artista promet una proposta pensada per fer riure el públic de principi a fi.
Entrades gairebé exhaurides
A hores d'ara, queden molt poques entrades disponibles per a les dues funcions al Teatre Conservatori. Els preus són de 20 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i joves menors de 30 anys.
Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, per internet i també una hora abans de cada funció a la taquilla del mateix teatre.