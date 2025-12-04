El programa Treball als Barris de Manresa arribarà a més de la meitat de la ciutat el 2026

El programa Treball als Barris, impulsat pel SOC i gestionat a Manresa per ProManresa, continuarà creixent el 2026 i donarà servei a més del 50% del municipi. El projecte amplia cobertura, reforça la formació i manté les contractacions per reduir desigualtats socials i territorials.
Un projecte que amplia la cobertura territorial
El programa Treball als Barris continuarà arribant a més de la meitat de la ciutat de Manresa el 2026. Tot i que tradicionalment només s'aplicava al Centre Històric, des de la convocatòria de 2024 -executada al llarg del 2025- s'ha estès a molts altres barris: Font dels Capellans, Balconada, Cal Gravat, Viladordis, Escodines, Nucli Antic, Valldaura, el Xup, Farreres, Suanya, Comtals, Santa Caterina, l'Oller, Vic-Remei, Guix, Pujada Roja, Sagrada Família i Sant Pau.
El programa, finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i executat per ProManresa, busca reduir desigualtats socials i territorials mitjançant serveis d'orientació laboral, formació i contractacions temporals a l'Ajuntament d'entre sis i nou mesos.
La Casa d'Oficis: formació i experiència per a joves
Una de les accions centrals és la Casa d'Oficis, que es posa en marxa aquest mes de desembre. L'edició d'enguany està destinada a joves de 16 a 29 anys i combina formació teòrica i pràctica en oficis com construcció, pintura, electricitat i llauneria.
Durant cinc mesos es farà formació intensiva, i posteriorment les persones participants seran contractades durant mig any pel mateix Ajuntament, per aplicar els coneixements adquirits. En aquesta edició, els treballs pràctics es faran a les instal·lacions del Mercat Puigmercadal. L'objectiu final és facilitar la reincorporació al sistema educatiu o la inserció laboral.
Nous plans d'ocupació i perfils demandats
El programa també impulsa diversos plans d'ocupació, amb contractacions previstes per al gener. Actualment s'estan seleccionant perfils de:
- tècnic/a de disseny gràfic
- auxiliar de suport d'acció comunitària
- tècnic/a especialista de suport a formació
- tècnic/a de reforç escolar
- dinamitzador/a comercial per al Centre Històric
- tutor/a de suport a actes d'entitats
- oficial i peons per a la brigada de parcs i jardins
De cara a l'abril, s'incorporaran també auxiliars de suport a la brigada de civisme.
Cursos de formació per reforçar competències
El programa inclou una oferta formativa contínua. Al desembre s'impartirà un curs de jardineria bàsica, i a partir del gener hi haurà noves formacions en competències digitals bàsiques, català i atenció al client i comerç electrònic. Aquestes accions volen augmentar les oportunitats laborals i respondre a les necessitats dels barris participants.