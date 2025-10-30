Obert el termini per ser monitor o monitora del Campi qui Jugui

El CAE-La Xarranca ha obert el període de presentació de sol·licituds per formar part de l'equip de monitoratge del Campi qui Jugui, que enguany arriba a la seva 40a edició. Les persones interessades tenen temps fins al 16 de novembre per tramitar la seva inscripció, de manera presencial o en línia.
S'obre el procés per formar part de l'equip del Campi qui Jugui
Fins al 16 de novembre a la mitjanit, les persones interessades a treballar com a monitors o monitores del Campi qui Jugui 2025-2026 poden presentar la seva sol·licitud amb tota la documentació requerida. El procés està gestionat pel CAE-La Xarranca, que un any més s'encarrega de la selecció, contractació i coordinació del personal del saló.
El Campi qui Jugui, que enguany celebra els seus 40 anys d'història, tindrà lloc del 27 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026 al Palau Firal de Manresa. Es tracta d'una de les cites més esperades de les festes nadalenques a la ciutat, adreçada a infants d'1 a 12 anys i a les seves famílies.
Sol·licituds presencials o en línia
Les inscripcions es poden fer presencialment a les oficines del CAE-La Xarranca (carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 1r, Manresa) o bé a través del web del CAE, on també es pot consultar i descarregar tota la informació del procés. L'horari d'atenció presencial és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h, i els dissabtes de 9 a 14 h. El termini finalitza el diumenge 16 de novembre a mitjanit.
El 24 de novembre es publicarà el llistat provisional de puntuacions i s'obrirà un període d'al·legacions que s'allargarà fins a l'1 de desembre. Les puntuacions definitives es faran públiques a partir del 2 de desembre.
Requisits i continuïtat del monitoratge
Aquest any, les persones que s'incorporin cobriran les baixes del personal seleccionat en l'edició anterior que ha comunicat que no hi participarà. Les monitores i monitors que van ser seleccionats el 2024 i han manifestat la voluntat de repetir, mantenen automàticament la seva condició i no cal que es tornin a inscriure.
Abans de l'inici del saló, el 18 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda, tindrà lloc la reunió informativa prèvia d'assistència obligatòria per a totes les persones que formin part del nou equip. L'acte se celebrarà a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino.
40 anys d'un saló referent per al públic infantil
Des del 2018, el CAE i La Xarranca assumeixen la gestió del monitoratge i la coordinació del Campi qui Jugui, el gran Saló de la Infància i la Joventut de Manresa. Durant quatre dècades, el certamen s'ha consolidat com una proposta lúdica i educativa de referència al Bages, amb activitats que combinen el joc, la creativitat i la convivència.