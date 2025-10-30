El Cosmògraf 2025 convidarà a explorar el cosmos des de la ciència, l'art i la filosofia

Amb el lema L'Univers sobre nosaltres. Explorant la infinitud, el Cosmògraf 2025 de Manresa convidarà a mirar el cel des de perspectives diverses: la ciència, l'art, la filosofia, l'arquitectura i l'observació astronòmica. El cicle, que tindrà lloc del 6 al 22 de novembre al Centre Cultural el Casino, reunirà figures com Joan Anton Català, Àlex Gorina, Raül Garrigasait, Agustí Pintó o Albert Comerma, en una proposta que combina divulgació científica i reflexió cultural.
Un viatge al cosmos amb mirada manresana
El Cosmògraf d'enguany convida a pensar l'univers des de múltiples disciplines i a interrogar-se sobre els grans misteris que han fascinat la humanitat: com es va formar l'univers, si hi ha vida més enllà de la Terra o com la idea del cosmos ha influït l'art i el pensament al llarg dels segles. Del 6 al 22 de novembre, el Centre Cultural el Casino acollirà una onzena d'activitats entre conferències, tallers, observacions i propostes artístiques que buscaran explorar la infinitud del cosmos i la relació que mantenim amb ell.
Sota el títol L'Univers sobre nosaltres. Explorant la infinitud, el Cosmògraf vol establir ponts entre la ciència i les humanitats, oferint un espai de pensament obert, accessible i inspirador.
Joan Anton Català obrirà el cicle amb El nostre fascinant univers
La inauguració del Cosmògraf tindrà lloc el dimecres 6 de novembre amb la conferència El nostre fascinant univers, a càrrec de Joan Anton Català Amigó, astrofísic, divulgador científic i col·laborador habitual de Catalunya Ràdio. Català farà un recorregut per les grans preguntes de la cosmologia actual: què se sap i què encara es desconeix sobre l'origen de l'univers, com funcionen les estrelles o quin paper juga la humanitat dins la immensitat del cosmos.
L'art i l'arquitectura també miren al cel
El Cosmògraf 2025 anirà molt més enllà de la ciència. L'artista Joan Villaplana i Casaponsa reflexionarà sobre com imaginar el cosmos des de la creació artística, mentre que els arquitectes Josep Bonfill López i Assumpció Vilaseca Viladrich mostraran com la geometria pot ajudar a comprendre millor l'ordre de l'univers.
Aquestes sessions connectaran l'espai exterior amb l'espai interior de la creació humana, establint vincles entre la percepció del cosmos i la seva representació a través de la forma, la llum i l'harmonia.
Ciència en acció: del CERN als raigs còsmics
Entre les propostes més pràctiques destaca la conferència-taller d'Albert Comerma Montells, docent i investigador de la UPC Manresa - EPSEM, titulada Des dels raigs còsmics a l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN): com funcionen els detectors de partícules. Comerma oferirà demostracions en directe del funcionament d'aquests dispositius que permeten detectar les partícules subatòmiques procedents de l'espai i comprendre millor l'estructura de la matèria.
Filosofia i cosmologia: del pensament antic a la ciència moderna
El filòleg i escriptor Raül Garrigasait portarà el públic fins a la Grècia clàssica amb Cosmos dels antics, una conferència que mostrarà com els primers filòsofs i astrònoms van entendre el món i van posar les bases del pensament científic.
D'altra banda, el doctor en Física Agustí Pintó protagonitzarà la sessió L'origen del nostre univers. Una mirada a la cosmologia moderna, en què repassarà els últims avenços sobre l'expansió de l'univers, el Big Bang i les teories que intenten descriure'n el futur.
Aquest diàleg entre ciència i humanitats és una de les essències del Cosmògraf, que vol ser -segons els organitzadors- “un espai per pensar junts el misteri de la realitat que ens envolta”.
El cinema com a finestra a l'infinit
El crític de cinema Àlex Gorina i Macià serà l'encarregat de tancar el bloc de conferències amb Pessics d'estels, una sessió en què repassarà com el cinema ha mirat l'espai i l'univers, des de Kubrick i Tarkovski fins a les produccions més recents de ciència-ficció. Gorina mostrarà com la gran pantalla ha reflectit la fascinació humana per l'infinit i ha convertit el cosmos en un escenari simbòlic on es projecten els somnis, les pors i les preguntes de l'existència.
Totes les conferències del cicle es podran seguir també en directe a través del canal Manresa Ciutat Àgora, que retransmetrà els actes principals per arribar a un públic més ampli.
Mirar el cel de prop: observació a Castelltallat
El Cosmògraf també proposa una sortida nocturna a l'Observatori de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, per observar el cel i aprofundir en els grans interrogants sobre els estels i la vida extraterrestre. L'activitat, prevista durant el segon cap de setmana del cicle, permetrà descobrir els principals astres visibles i comprendre els mecanismes de l'observació astronòmica. Les entrades (11 euros) es poden adquirir al web de l'Observatori, introduint el codi Cosmògraf_2025.
Els més petits també tindran el seu espai amb Descobreix l'Univers dins d'un planetari, una proposta familiar a la Biblioteca del Casino per acostar-los, de manera lúdica, a la immensitat del cosmos.
Una cloenda entre mites, filosofia i tast de vins
El 22 de novembre, el Cosmògraf es tancarà amb Mites, vi i cosmos, una activitat que combinarà filosofia i gastronomia a la Biblioteca del Casino. El sommelier Joan Fernández i el professor de filosofia Xavier Valls oferiran una sessió que unirà la reflexió sobre els mites clàssics amb un tast de vins de proximitat, en una experiència sensorial i simbòlica per acomiadar el cicle.
Un cicle coral que uneix ciència i pensament
El Cosmògraf de Manresa és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del Grup de Professorat de Filosofia de la Catalunya Central, el Cercle Artístic de Manresa, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, el Col·legi d'Arquitectes, la UPC, UManresa, la Biblioteca del Casino, l'Agrupació Astronòmica de Manresa i l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. El cicle compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.