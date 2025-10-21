Gaià rep un estudi per dotar de connectivitat d'alta capacitat les masies del municipi

L'Ajuntament de Gaià ha rebut, de la Diputació de Barcelona, l'estudi per a la provisió de banda ampla a les masies del municipi, mitjançant el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions, fent valer les infraestructures existents o previstes. Això ha de permetre a l'Ajuntament dur a terme les accions necessàries per a la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen al municipi.
Els estudis de provisió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que permet a cada ajuntament governar, de forma coherent i ordenada, el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en el seu municipi, prioritzant equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implementació de serveis smart city.
Estendre la connectivitat d'alta velocitat arreu del territori és una de les actuacions prioritàries de la Diputació de Barcelona, ja que les infraestructures de telecomunicacions promouen la cohesió territorial, la competitivitat econòmica dels municipis i el benestar dels seus habitants. La digitalització del territori només es pot garantir amb la connectivitat i l'accés als serveis de banda ampla de tots els municipis.
La Diputació de Barcelona elabora els estudis de provisió de banda ampla en col·laboració amb el Consorci Localret.