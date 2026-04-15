Sant Fruitós inaugura l'exposició sobre el vessant il·lustrador de Pere Clapera

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha inaugurat la nova exposició dedicada a l'artista Pere Clapera Argelaguer (1906-1984), centrada en la seva trajectòria com a il·lustrador. La mostra, inclosa dins els actes commemoratius del 120è aniversari del seu naixement, ofereix una mirada àmplia a la seva producció gràfica i es podrà visitar a la biblioteca municipal fins a finals del mes de maig.
Una trajectòria prolífica en el món de la il·lustració
La inauguració va servir per reivindicar la figura de Clapera com un creador polifacètic que, des de ben jove, va destacar en el camp de la il·lustració. Amb només 16 anys ja va debutar professionalment dibuixant per a publicacions infantils, iniciant així una carrera que el portaria a col·laborar amb nombroses editorials, revistes i institucions.
Durant les dècades de 1920 i 1930, va participar en capçaleres tant infantils com per a públic adult, i va il·lustrar obres d'autors destacats de la literatura catalana. La seva vinculació amb la revista Lecturas es va prolongar durant més de trenta anys, consolidant-lo com una figura rellevant en el panorama editorial.
De la literatura al disseny publicitari i cultural
Més enllà de la il·lustració literària, Clapera també va desenvolupar una intensa activitat en el disseny publicitari i cultural. Va treballar per empreses d'alimentació, moda i oci, i va crear cartells, programes i material gràfic per a esdeveniments, espectacles i festes populars.
Entre les seves col·laboracions més destacades hi ha la relació amb el Gran Teatre del Liceu, per al qual va dissenyar elements gràfics vinculats a temporades de dansa i espectacles musicals. També va destacar en la il·lustració esportiva, col·laborant amb publicacions especialitzades i captant amb gran precisió el moviment i l'expressivitat dels esportistes.
Una exposició per redescobrir el seu llegat
La mostra reuneix una selecció representativa dels diferents àmbits en què va treballar l'artista: il·lustracions per a publicacions, cartelleria, postals, programes i dibuixos originals, entre altres materials. Aquest fons documental, recentment incorporat a l'arxiu municipal, permet aprofundir en la dimensió creativa d'un dels il·lustradors catalans més destacats del segle XX.