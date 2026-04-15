Sis nous busos elèctrics reforçaran dues línies interurbanes del Bages

El Departament de Territori ha incorporat sis autobusos elèctrics a les línies 760 i 761 del Bages per avançar cap a la descarbonització del transport públic i donar resposta a l'augment de la demanda.
Impuls a la descarbonització del transport públic
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha incorporat sis nous busos elèctrics a les línies 760 i 761 de la xarxa interurbana del Bages. La presentació d'aquesta actuació s'ha fet aquest dimecres a Manresa, amb la participació del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal i Farreras.
Durant l'acte, Nadal ha subratllat que "l'objectiu fonamental és la descarbonització" i ha defensat la necessitat de buscar alternatives als combustibles fòssils en un context marcat per l'augment de preus i la crisi internacional.
Aquesta actuació s'emmarca dins el Pla de xoc de millora del bus interurbà i compta amb finançament del Fons Climàtic.
Adaptació a una nova realitat demogràfica
El secretari també ha remarcat la necessitat d'adaptar el servei de transport públic als canvis en la distribució de la població. "Hem de donar resposta a la nova distribució de la població, que creix fora de l'àrea metropolitana de Barcelona", ha afirmat.
En aquest context, la línia L760 -que connecta directament Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles- incorporarà quatre nous autobusos elèctrics. Per la seva banda, la línia 761, que enllaça Sant Joan de Vilatorrada amb diversos punts d'interès de Manresa, en sumarà dos més.
Els nous vehicles es posaran en funcionament de manera progressiva a partir de la setmana vinent.
Una demanda en creixement sostingut
Les línies L760 i L761 han experimentat un augment continuat de la demanda en els darrers anys. L'any 2023 es van registrar 705.476 viatgers, mentre que el 2024 la xifra va créixer fins als 809.912 usuaris.
La tendència es va consolidar el 2025, amb un total de 890.940 viatgers. Davant aquestes dades, el secretari Nadal ha destacat que "l'any passat vam superar els 800.000 viatgers i l'objectiu per a aquest any és arribar al milió".
Aquest increment sostingut consolida aquestes línies com un eix clau de la mobilitat interurbana a la comarca.
Vehicles amb tecnologia avançada i més confort
Els nous autobusos elèctrics incorporats a la flota disposen d'una autonomia de 350 quilòmetres diaris i ofereixen prestacions avançades en accessibilitat, seguretat i confort.
Entre les característiques principals hi ha la presència de rampa per a persones amb mobilitat reduïda, cinturons de tres punts a tots els seients, climatització, llum individual i ports USB. També compten amb rètols electrònics de gran format situats a la part frontal, lateral i posterior.
Pel que fa a la seguretat, integren sistemes ADA com el seguiment de carril, el control de velocitat, la vigilància de l'angle mort, l'alcoholímetre d'encesa i avisos de presència de vianants.
A l'interior, els vehicles disposen de pantalles informatives amb dades com la temperatura i el temps de pas per parada, així com retrovisors electrònics amb pantalla digital per al conductor. També incorporen un sistema de visió de 360 graus mitjançant càmeres i un circuit tancat de televisió per reforçar la seguretat.
Finançament públic i inversió privada
La incorporació d'aquests vehicles s'ha finançat en part amb recursos del Fons Climàtic, provinents d'impostos ambientals que es reinverteixen en projectes destinats a reduir emissions i millorar la qualitat de vida. En concret, la Generalitat de Catalunya ha destinat 522.264,01 euros a aquesta actuació, amb l'objectiu d'impulsar una mobilitat més sostenible i equitativa.
Paral·lelament, l'operador del servei, 17 Bages Bus, SA, del Grup Sagalés, ha invertit 3 milions d'euros en la renovació de la flota. El cost aproximat de cada autobús elèctric és de 500.000 euros.
Aquesta combinació de finançament públic i inversió privada reforça el compromís compartit per avançar cap a un model de transport més net, eficient i adaptat a les necessitats actuals de mobilitat.