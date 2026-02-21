El Covisa Manresa salva un punt in extremis davant el Cerezo Futsal Lleida

El Covisa Manresa ha sumat un punt a última hora al pavelló Martín Cano en un partit molt disputat contra el Cerezo Futsal Lleida. Els manresans han encaixat el 3-2 a un minut del final, però han reaccionat amb joc de cinc per empatar i fins i tot han tingut opcions de guanyar sobre la botzina.
Igualtat i intercanvi de cops
El primer temps ha estat molt equilibrat. Els manresans s'han avançat gràcies a un gol en pròpia porteria, però quan faltava un minut per arribar al descans Boymy ha establert l'empat per als lleidatans.
A la represa, el conjunt visitant ha aconseguit el segon gol i ha obligat els manresans a anar a remolc. Llucià ha tornat a posar les taules en el marcador en una segona part amb millors sensacions per als locals.
Final d'infart amb joc de cinc
Després de l'empat, el duel ha canviat de dinàmica i el Lleida ha tornat a generar més ocasions fins que, a un minut del final, ha fet el 3-2. Quan semblava que els punts volarien, el Covisa Manresa ha apostat pel joc de cinc i, a 40 segons per acabar, Bermusell ha marcat l'empat definitiu a tres.
Un punt que, segons com es miri, pot saber a poc per les opcions de victòria finals, però que també evita una derrota en un partit que s'ha posat molt coll amunt.