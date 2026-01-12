UManresa convoca la 25a edició dels premis als millors treballs de recerca de batxillerat

UManresa ha obert la convocatòria de la 25a edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat, una iniciativa consolidada que té com a objectiu fomentar la recerca entre l'alumnat de batxillerat i reconèixer l'esforç investigador fet als centres de secundària. Els premis s'adrecen a treballs vinculats als àmbits de ciències de la salut, educació i economia i empresa, que coincideixen amb els camps d'expertesa de la universitat.
Tres àmbits de coneixement i suport empresarial
La convocatòria compta, un any més, amb el patrocini de les empreses Denso Barcelona, Control Group i Occident, que fan possible la continuïtat d'aquests guardons. Els premis s'estructuren en tres modalitats, corresponents als àmbits de coneixement que treballa UManresa, i estan oberts a l'alumnat de batxillerat que hagi desenvolupat treballs de recerca relacionats amb aquestes disciplines.
La dotació econòmica total dels premis és de 3.000 euros per als estudiants i de 450 euros per als centres educatius. Cada treball guanyador rebrà un premi de 700 euros, mentre que els accèssits estaran dotats amb 300 euros. A més, els instituts dels alumnes premiats rebran 150 euros per cada treball reconegut.
Els guardons inclouen també una matrícula amb docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol grau de les facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa, amb l'excepció dels estudis de Medicina i Odontologia.
Terminis, participació i jurat
Els centres de secundària poden presentar fins a tres treballs per modalitat. El termini per formalitzar la inscripció finalitza el 27 de març. Cada treball ha d'anar acompanyat d'un resum en què s'exposin els objectius de la recerca, la metodologia utilitzada, els resultats obtinguts i les conclusions principals.
El jurat estarà format per professorat d'UManresa, un docent de secundària i un representant de l'empresa patrocinadora de cada modalitat, amb l'objectiu de garantir una valoració rigorosa i vinculada tant a l'àmbit acadèmic com al món professional.
Un premi amb més de dues dècades de trajectòria
Els Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat arriben enguany a la seva 25a edició amb una trajectòria consolidada. Al llarg de les 24 convocatòries anteriors, s'hi han presentat més de 1.000 treballs de recerca procedents de centres d'arreu del territori.
En l'edició de l'any passat, la convocatòria va rebre un total de 89 treballs, la majoria dels quals pertanyien a l'àmbit de les ciències de la salut.