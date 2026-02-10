UManresa posarà en marxa el grau en Dret el curs 2026-2027

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) impartirà el grau en Dret a partir del curs 2026-2027, amb una oferta de 40 places al Campus Manresa (UManresa) i 40 més al Campus Vic. La nova titulació dona resposta a una demanda històrica al territori, on fins ara no era possible cursar estudis de Dret de manera presencial, i reforça l'oferta universitària de la Catalunya Central en l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques.
El grau en Dret arriba a UManresa
UManresa acollirà, a partir del setembre del 2026, el nou grau en Dret de la UVic-UCC, amb una oferta inicial de 40 places de nou accés. La implantació d'aquests estudis suposa un pas rellevant per al campus manresà i per al conjunt de la Catalunya Central, que fins ara no disposava d'una oferta presencial en aquest àmbit acadèmic.
Amb la posada en marxa del grau, la UVic-UCC arribarà a les 42 titulacions oficials de grau i completarà la seva oferta formativa en un dels camps més tradicionals de la universitat, estretament vinculat als estudis socials, l'humanisme i la formació de professionals amb incidència directa en la vida pública i institucional.
Una resposta a una demanda territorial
La nova titulació neix amb la voluntat de donar resposta a una demanda existent tant en l'àmbit universitari com en el professional. L'absència d'estudis presencials de Dret a la Catalunya Central obligava fins ara els estudiants interessats a desplaçar-se a altres territoris, amb l'impacte que això comporta en termes d'accessibilitat i arrelament.
El degà de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa, Marc Bernadich, subratlla que el grau s'ha dissenyat "com un programa d'estudis per formar professionals capaços d'impulsar canvis, enfortir les institucions i promoure la seguretat jurídica, elements clau per al desenvolupament sostenible i competitiu de qualsevol territori". En aquest sentit, la implantació del grau a UManresa es concep com una eina de desenvolupament territorial i de captació i retenció de talent.
Formació jurídica amb compromís social
El grau en Dret té com a objectiu formar professionals amb una base sòlida i actualitzada, capaços d'analitzar, interpretar i aplicar l'ordenament jurídic amb criteri i rigor. El pla d'estudis posa l'accent en la resolució de problemes jurídics complexos en contextos canviants i incorpora com a eix transversal la formació en valors constitucionals i democràtics.
Entre aquests valors hi ha la justícia, la igualtat, la no-discriminació, el respecte als drets humans, la diversitat, la transparència i la responsabilitat social. El projecte vol anar més enllà de la capacitació estrictament tècnica i reforçar el paper social i institucional del dret en una societat democràtica.
Metodologia pràctica i grups reduïts
Els estudis seguiran el model propi de la UVic-UCC, basat en grups reduïts, atenció personalitzada i una metodologia eminentment pràctica. El programa incorporarà eines com la resolució de casos, les simulacions i altres metodologies actives que afavoreixen el contacte amb la realitat professional des del primer curs.
A UManresa, el grau s'impartirà en horari de matí, facilitant la compatibilitat amb altres estudis i amb la vida quotidiana dels estudiants del territori. El pla d'estudis serà el mateix que al Campus Vic i també coincidirà amb el del grau que ja imparteix ESERP Business School, centre adscrit a la UVic-UCC, garantint així la coherència acadèmica del projecte.
Professorat, pràctiques i mobilitat
El cos docent estarà format per professorat universitari especialitzat i per professionals del món jurídic en actiu, fet que permetrà combinar el rigor acadèmic amb una visió aplicada de la professió. Les pràctiques externes tindran un pes destacat dins del grau i es realitzaran en despatxos professionals, empreses, administracions públiques i entitats del territori, reforçant la connexió amb el teixit socioeconòmic del Bages i la Catalunya Central.
El pla d'estudis també preveu la mobilitat internacional, especialment en l'àmbit europeu, com a element clau per ampliar la formació dels estudiants i situar-los en un context jurídic més ampli.
Alta ocupabilitat i demanda creixent
La implantació del grau en Dret a UManresa arriba en un context de forta demanda d'aquests estudis i d'alta ocupabilitat dels titulats. Segons dades de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) del 2024, el 88 % de les persones graduades en Dret tenen feina tres anys després de titular-se, i set de cada deu treballen en tasques directament vinculades als seus estudis.
A més, el 56 % de les entitats ocupadores manifesten dificultats per trobar professionals del Dret amb les competències necessàries, una realitat que reforça la necessitat d'ampliar l'oferta formativa en aquest àmbit.
En l'àmbit universitari, el curs 2024-2025 les universitats públiques catalanes van registrar 1.978 sol·licituds en primera preferència per estudiar Dret, tot i disposar només de 1.350 places de nou accés. Aquest desequilibri entre oferta i demanda és especialment evident a la Catalunya Central.
Sortides professionals i futur acadèmic
El grau en Dret de la UVic-UCC permetrà accedir a un ampli ventall de sortides professionals, com l'exercici de professions jurídiques, l'administració pública, l'assessorament jurídic en empreses i institucions, la consultoria o la gestió i la mediació.
La Universitat treballa també amb la mirada posada en el futur per poder oferir el màster en Advocacia i Procura, necessari per exercir com a advocat o procurador en determinats àmbits, completant així l'itinerari formatiu en l'àmbit jurídic.
Consolidació del projecte universitari
Per al rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, la incorporació del grau en Dret "contribueix a consolidar un projecte universitari madur i coherent", amb una clara vocació professionalitzadora. Baños posa en valor que el dret és "un àmbit fonamental per entendre i transformar la societat" i destaca l'orientació del grau cap a la formació de professionals amb capacitat crítica i compromís ètic i social.