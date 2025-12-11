Meandre tanca l'any amb una caminada de marxa nòrdica pels cingles i les fonts de Navarcles

Meandre organitzarà el diumenge 14 de desembre l'última caminada de marxa nòrdica de l'any, amb un itinerari que recorrerà les fonts de Navarcles, la colònia Jorba i els cingles del riu Calders. La trobada serà a les 9 del matí a l'aparcament ampli situat al costat del llac de Navarcles.
Un recorregut per la vall del riu Calders
La sortida seguirà un itinerari que combina patrimoni natural i històric de la vall del riu Calders. Els participants podran contemplar els espectaculars cingles modelats per l'erosió del riu i descobrir espais de gran interès com la colònia Jorba, el llac de Navarcles i el conjunt de fonts que l'envolten.
11 km accessibles i sense dificultats
La ruta té una distància de 11 quilòmetres i un desnivell aproximat de 240 metres, sense trams tècnics ni dificultats remarcables, fet que la fa apta per a un ampli ventall de participants. L'activitat inclourà l'escalfament i l'inici a càrrec de Pep Llort, especialista en marxa nòrdica.
Guiatge expert per interpretar l'entorn
La caminada comptarà amb les explicacions de Jordi Planell i Marc Vilarmau, que guiaran el recorregut i aportaran context sobre el paisatge, la geologia i els elements patrimonials vinculats al riu.
Tancament de temporada
Aquesta sortida representa la cloenda de les activitats de marxa nòrdica organitzades per Meandre durant l'any, una iniciativa que combina salut, natura i divulgació del territori. Les persones interessades només cal que es presentin al punt de trobada a l'hora indicada.