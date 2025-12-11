11 de desembre de 2025

Meandre tanca l'any amb una caminada de marxa nòrdica pels cingles i les fonts de Navarcles

Una ruta guiada de 11 km permetrà descobrir el patrimoni natural i històric del riu Calders

Publicat el 11 de desembre de 2025 a les 10:05

Meandre organitzarà el diumenge 14 de desembre l'última caminada de marxa nòrdica de l'any, amb un itinerari que recorrerà les fonts de Navarcles, la colònia Jorba i els cingles del riu Calders. La trobada serà a les 9 del matí a l'aparcament ampli situat al costat del llac de Navarcles.

Un recorregut per la vall del riu Calders

La sortida seguirà un itinerari que combina patrimoni natural i històric de la vall del riu Calders. Els participants podran contemplar els espectaculars cingles modelats per l'erosió del riu i descobrir espais de gran interès com la colònia Jorba, el llac de Navarcles i el conjunt de fonts que l'envolten.

11 km accessibles i sense dificultats

La ruta té una distància de 11 quilòmetres i un desnivell aproximat de 240 metres, sense trams tècnics ni dificultats remarcables, fet que la fa apta per a un ampli ventall de participants. L'activitat inclourà l'escalfament i l'inici a càrrec de Pep Llort, especialista en marxa nòrdica.

Guiatge expert per interpretar l'entorn

La caminada comptarà amb les explicacions de Jordi Planell i Marc Vilarmau, que guiaran el recorregut i aportaran context sobre el paisatge, la geologia i els elements patrimonials vinculats al riu.

Tancament de temporada

Aquesta sortida representa la cloenda de les activitats de marxa nòrdica organitzades per Meandre durant l'any, una iniciativa que combina salut, natura i divulgació del territori. Les persones interessades només cal que es presentin al punt de trobada a l'hora indicada.

