La Gravel Ride Tour 2026 obrirà la temporada a Sant Fruitós el 31 de gener

La Gravel Ride Tour tornarà el 2026 amb quatre proves ciclistes no competitives que recorreran diversos punts de Catalunya. La temporada s'iniciarà el 31 de gener a Sant Fruitós de Bages i continuarà a Igualada, Santa Susanna i Girona, mantenint l'esperit d'explorar el territori i gaudir del ciclisme en companyia, lluny de la pressió de la competició.
Sant Fruitós de Bages obre un calendari de quatre cites
La Gravel Ride Tour tornarà al calendari esportiu amb una temporada 2026 formada per quatre proves pensades per gaudir del gravel sense classificacions ni cronometratge. El circuit manté l'essència que l'ha caracteritzat: natura, descoberta i convivència entre ciclistes de tots els nivells.
La primera cita serà el 31 de gener a Sant Fruitós de Bages, que repetirà com a punt de partida després de la bona acollida de l'edició anterior. El recorregut està especialment pensat per als ciclistes que s'inicien en aquesta modalitat, amb un traçat variat i accessible que combina pujades i baixades suaus. Un dels punts més destacats de la ruta tornarà a ser el pas per la Sèquia, un entorn que aporta atractiu paisatgístic i valor patrimonial.
Igualada, Santa Susanna i Girona completen el recorregut
La segona prova tindrà lloc el 4 d'abril a Igualada, en una edició especial integrada dins la VolCAT, una cita consolidada en l'àmbit del ciclisme de muntanya. El calendari continuarà el 25 d'abril a Santa Susanna, en el marc del Bike Show Santa Susanna, un esdeveniment que reunirà activitats i rutes de diverses disciplines ciclistes.
El tancament de la temporada serà el 20 de setembre a Girona, coincidint amb la Sea Otter Europe, un dels festivals ciclistes internacionals més destacats i un punt de trobada habitual per a milers d'aficionats.
Inscripcions obertes per a la primera prova
Les inscripcions per a la cita inaugural de Sant Fruitós de Bages ja estan disponibles a través del web de l'organització.
Amb aquest calendari, la Gravel Ride Tour referma el seu compromís amb un model de ciclisme obert i accessible, que prioritza l'experiència i el gaudi del territori per damunt de la competició.