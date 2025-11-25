La Copa Catalana Internacional BTT Biking Point arrencarà el 2026 a Sant Fruitós

La Copa Catalana Internacional BTT Biking Point ha anunciat el calendari de la temporada 2026, que tornarà a constar de sis proves de primer nivell i que s'iniciarà el 31 de gener a Sant Fruitós de Bages, mantenint així la confiança en la seu que l'any passat va debutar amb èxit.
Sant Fruitós de Bages, punt de sortida del campionat
La primera cursa de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point 2026 tindrà lloc a Sant Fruitós de Bages, el 31 de gener, en categoria C3. Serà, un any més, un dels primers tests seriosos després de la pretemporada i un circuit exigent i tècnic que ja en la seva estrena, la temporada passada, va rebre molt bones valoracions per part dels participants. L'organització ha decidit mantenir aquesta seu pel seu recorregut complet i intens, ideal per posar a prova l'estat de forma dels corredors.
Amb aquest inici, el campionat reafirma la voluntat d'escampar l'XCO per tot el territori, situant novament la comarca del Bages al mapa internacional del ciclisme de muntanya.
Banyoles, epicentre mundial del XCO
Després de l'obertura, la competició viatjarà fins a Banyoles (Pla de l'Estany), els 21 i 22 de febrer, en categoria HC -la de més prestigi dins del calendari-. Banyoles és una cita clàssica que reuneix cada any corredors d'elit mundial, amb una graella de sortida excepcional i un ambient únic. Aquesta prova, a més, forma part de la Shimano Super Cup Massi, fet que incrementa encara més el nivell competitiu i l'atractiu de l'esdeveniment.
Corró d'Amunt tanca el primer bloc de temporada
La tercera prova es disputarà a Corró d'Amunt (Vallès Oriental) el 15 de març, en categoria C2. Es tracta de la cursa degana del calendari i representa la cloenda de la primera part de la temporada. És un escenari ideal per començar a treure conclusions sobre el rendiment de corredors i equips després dels primers mesos de competició.
Santa Susanna, doble cita de màxima exigència
La segona meitat del campionat començarà a Santa Susanna (Maresme), els 25 i 26 d'abril, amb una prova C1 que inclou contrarellotge dissabte i cursa diumenge. És un recorregut dur, on la gestió de l'esforç serà clau per conservar forces fins al final. Aquesta doble jornada suposa sempre un dels reptes físics més exigents de la competició.
Sant Julià de Lòria (Naturland), potència pura als Pirineus
El calendari continuarà el 30 de maig a Sant Julià de Lòria (Andorra), a les instal·lacions de Naturland, en categoria C1. Aquest escenari pirinenc destaca per circuits on la tècnica té menys pes i on els corredors més potents solen tenir més opcions de victòria. L'ambient d'alta muntanya i els paisatges espectaculars fan d'aquesta prova una de les cites més atractives del calendari.
La Molina tancarà la temporada
La temporada clourà el 6 de juny a La Molina (la Cerdanya), amb una prova de categoria Autonòmica. El circuit, nou i d'estil explosiu, promet una cursa final intensa i visualment espectacular, ideal per tancar el campionat i coronar els vencedors del 2026.