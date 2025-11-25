Sant Fruitós de Bages presenta el conte del Centenari del futbol al municipi

Sant Fruitós de Bages continua commemorant el centenari del futbol al municipi amb la publicació del conte Un viatge de cent anys... darrere una pilota, escrit i il·lustrat per Galdric Sala, que es presentarà aquest divendres 28 de novembre a la Biblioteca. El llibre repassa amb mirada emotiva i divulgativa un segle de vivències esportives i col·lectives.
Un homenatge visual i narratiu a 100 anys de futbol
La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages acollirà el divendres 28 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, la presentació del conte Un viatge de cent anys... darrere una pilota, una obra creada pel santfruitosenc Galdric Sala amb motiu del centenari del futbol al municipi. El llibre s'ha concebut com un viatge al llarg de les dècades que han construït l'afició i la tradició futbolística local.
El conte ofereix un relat proper i emotiu que combina il·lustració i narrativa per explicar com el futbol ha format part de la vida social i cultural del poble. Sala, autor i il·lustrador, recupera records compartits, anècdotes i escenes que han marcat generacions.
Les persones i els espais que han fet història
L'obra ret homenatge a molts dels noms propis que han estat clau en aquests cent anys: futbolistes locals, entrenadors, presidents, àrbitres i altres figures vinculades al club i al municipi. El conte posa en valor la feina i la passió de totes aquestes persones que, al llarg del temps, han contribuït a mantenir viva l'essència del futbol santfruitosenc.
A més, l'autor amplia el relat més enllà del camp del Sanfield, incorporant espais quotidians i emblemàtics de Sant Fruitós de Bages, com el Cafè del Mig o la Cooperativa, que també formen part de la història social i del record de moltes generacions.
Presentació oberta i berenar per als assistents
L'acte de presentació serà obert a tothom i tindrà lloc a la Biblioteca municipal. Un cop finalitzada la presentació, s'oferirà berenar per als assistents, en un ambient pensat per compartir vivències, memòria col·lectiva i la celebració d'un segle de futbol al municipi.