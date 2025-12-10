Òmnium i la Xarxa de Manresa impulsen una ruta per tres espais religiosos destacats de la ciutat

Òmnium Cultural i la Xarxa de Manresa han organitzat per aquest dissabte al matí una visita guiada gratuïta a diversos espais religiosos de la ciutat. L'itinerari començarà a la mesquita Al Fath i inclourà una parada destacada a la Seu, on es reivindicarà el valor del frontal florentí. La ruta acabarà al Centre Budista Kagyu Samye Dzong.
Un recorregut interreligiós per descobrir el patrimoni local
Aquest dissabte, Òmnium Cultural -en col·laboració amb la Xarxa de Manresa- oferirà una visita guiada a diferents espais religiosos de la ciutat. La proposta vol donar a conèixer el patrimoni espiritual i artístic manresà i, alhora, posar en relleu peces de gran valor sovint poc conegudes pel públic general.
El punt de trobada serà a les 10 del matí a la mesquita Al Fath, entrant per la porta que dona al camí de la Cova. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia a través del correu bages@omnium.cat o trucant al 938 726 321 en els horaris habilitats: dilluns i divendres, de 10.30 a 12.30 h, i dimarts, dimecres i dijous, de 18 a 20 h.
El valor del frontal florentí, al centre de la visita a la Seu
La segona parada de la ruta serà la basílica de la Seu. En aquest espai, els organitzadors posaran especial èmfasi en el frontal florentí, una obra artística considerada una autèntica joia però encara poc coneguda pel gran públic. Durant la visita s'explicarà la seva història, algunes curiositats i les escenes que representa.
La mesquita renovada i un final budista
L'itinerari permetrà també descobrir la reforma recent de la mesquita Al Fath, un espai que pot sorprendre aquelles persones que encara no l'han visitat després dels treballs de millora.
La ruta finalitzarà al Centre Budista Kagyu Samye Dzong, completant així un recorregut que vol mostrar la diversitat religiosa present a Manresa.
Tot i que Òmnium i la Xarxa de Manresa ja han organitzat rutes similars en altres ocasions, expliquen que aquesta proposta incorpora novetats per continuar enriquint l'experiència dels participants.