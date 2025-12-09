Els Pastorassos tornaran a Castellbell amb una edició «més gamberra» inspirada en Star Wars

Castellbell i el Vilar es prepara per rebre una nova edició d'Els Pastorassos, que enguany presenten Episodi 3 - L'infern Contraataca. L'Associació Pastorassos anuncia una proposta "més gamberra que mai", amb una posada en escena inspirada en Star Wars i un format musical renovat pensat per connectar amb noves generacions.
Un homenatge galàctic per reinventar la tradició
L'edició d'aquest any arriba carregada d'ambició creativa. Els organitzadors defineixen la nova entrega com una proposta "espectacular", que pren la saga Star Wars com a gran referent visual i narratiu. En aquesta versió, els protagonistes -el Lluquet, el Rovelló i la Isabeló- viatjaran al passat amb dos objectius: descobrir un secret familiar i derrotar el dimoni.
Pel camí, l'organització avança que apareixerà un "nou integrant molt conegut" que ajudarà el trio protagonista, tot reforçant l'esperit d'aventura que caracteritza aquesta edició.
Actualitzar Els Pastorets per arribar a tots els públics
L'equip dirigit per Ferran Valdivia, que va recuperar Els Pastorassos el 2023 després de 24 anys d'absència, manté la seva aposta per un "format musical diferent", basat en l'adaptació de cançons conegudes amb noves lletres i una escenografia moderna.
La seva missió continua sent clara: retornar al poble l'esperit únic d'Els Pastorets, però fer-ho d'una manera compatible amb els nous temps. Segons expliquen, la clau és conservar els personatges emblemàtics mentre s'actualitza "l'experiència amb un toc modern" per connectar tant amb el públic més fidel com amb les generacions més joves.
Funcions, solidaritat i un arxiu per preservar la memòria
Els Pastorassos es representaran els dies 14, 20 i 21 de desembre, totes les funcions a les 6 de la tarda al Teatre Casino Borràs. La sessió del dia 14 tindrà un component solidari, ja que destinarà els seus beneficis a La Marató.
Paral·lelament, l'Associació Pastorassos ha fet una crida per recuperar memòria històrica del municipi. Busquen testimonis i imatges d'antics Pastorets -tant de l'etapa dels anys quaranta a la Fàbrica del Borràs com de les representacions dels vuitanta i noranta sota la direcció de Lluís Fíguls- amb l'objectiu de crear un arxiu documental propi.
Una edició que promet energia i irreverència
Amb una combinació d'humor, referències galàctiques i un format musical pensat per sorprendre, Els Pastorassos es consoliden com una proposta que reivindica la tradició des d'una mirada renovada. L'organització anima el públic a redescobrir l'obra i a gaudir d'una experiència que vol mantenir viu l'esperit dels Pastorets a Castellbell i el Vilar.