El CB Artés s'escapa al lideratge de la Súper Copa apallissant el Vilanova (89-57)

El CB Artés és encara més líder de la Súper Copa de bàsquet després d'imposar-se amb autoritat a l'Intersport Olaria Samà Vilanova SAM (89-57), segon classificat, en el darrer partit de l'any. Els bagencs han dominat el duel de principi a fi i amplien l'avantatge al capdavant de la taula.
Domini clar des del salt inicial
El conjunt artesenc ha marcat territori des dels primers minuts i ha deixat clar que volia un partit plàcid davant el seu rival més immediat. Al final del primer quart, el marcador ja reflectia un 18-10 favorable als locals, que imposaven un ritme alt i una defensa sòlida.
Abans d'arribar al descans, el CB Artés ha acabat de trencar el partit amb un segon quart molt complet. L'encert ofensiu han permès als bagencs marxar als vestidors amb un contundent 51-29, una diferència que deixava el duel molt encarat.
Gestió del marcador i sentència final
A la represa, el partit s'ha equilibrat lleugerament. El Vilanova ha intentat reaccionar, però sense posar en perill el domini local, i el tercer quart s'ha tancat amb un 62-43 que mantenia una distància còmoda per al CB Artés.
En els darrers deu minuts, però, els locals han tornat a mostrar la seva millor versió. Amb un últim parcial molt contundent, els bagencs han superat la barrera dels trenta punts de diferència fins a situar el definitiu 89-57 al marcador.
Pujolreu i Bria, els més destacats
A nivell individual, Jordi Pujolreu ha estat el jugador més complet del CB Artés, amb 15 punts, 9 rebots i 7 faltes rebudes. També ha destacat Nil Bria, màxim anotador de l'equip amb 19 punts, a més de capturar 5 rebots.
Amb aquesta victòria, el CB Artés lidera la Súper Copa amb un balanç de 12 victòries i només 1 derrota, i ja avantatja el segon i el tercer classificats en dues victòries. La competició s'atura ara fins al 10 de gener, quan es reprendrà la lliga.