Sant Llorenç del Munt impulsa la renovació de la Carta de Turisme Sostenible 2027-2030

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha iniciat el procés de renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) per al període 2027-2030 després de presentar el balanç del Pla d'Acció 2021-2025, amb un 67% de les accions executades. La trobada, celebrada al Centre d'Informació de Mura, consolida el model de turisme responsable del Parc i marca l'inici d'un nou cicle basat en la participació activa dels agents del territori.
Un balanç amb resultats positius
El Fòrum Permanent de la CETS, celebrat el passat 10 de febrer, va reunir 25 representants d'ajuntaments, empreses turístiques adherides, entitats excursionistes, universitats i altres actors vinculats al territori. Aquest espai s'ha consolidat com un òrgan clau de governança participativa en matèria de turisme sostenible.
Durant la sessió es va presentar el balanç del Pla d'Acció 2021-2025, que inclou 44 actuacions estructurades en set línies estratègiques relacionades amb la gestió sostenible, la cohesió territorial i la qualitat de l'oferta turística. Del total d'accions previstes, un 52% ja s'han finalitzat i un 30% es troben iniciades, assolint un grau global d'execució del 67%.
Entre els àmbits amb millors resultats destaquen la implicació del visitant en la millora de l'experiència turística, amb un 90% d'assoliment; la governança participativa, amb un 88%, i el foment de la cohesió territorial i social, amb un 75%. Aquestes dades evidencien el compromís del Parc i dels seus col·laboradors amb un model turístic que prioritza la conservació del patrimoni natural i cultural, el suport a l'economia local i la millora contínua.
Cap a un nou pla d'acció 2027-2030
Coincidint amb la presentació del balanç, el Parc ha activat formalment el procés de renovació de la Carta per al període 2027-2030. El calendari de treball preveu la celebració de grups temàtics, espais de revisió estratègica i noves sessions del Fòrum Permanent, amb l'objectiu de definir de manera consensuada la nova estratègia i el futur Pla d'Acció.
La part central de la jornada es va dedicar a una dinàmica participativa en què els assistents van identificar reptes i necessitats en cinc àmbits clau: patrimoni natural i cultural; infraestructures d'ús públic i serveis turístics; població i economia local; atenció i experiència del visitant, i gestió i planificació.
Aquest procés culminarà l'any 2026 amb la presentació del dossier de candidatura i la visita de verificació de la Europarc Federation, organisme europeu que impulsa i acredita la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Compromís empresarial i mirada a l'horitzó 2030
Actualment, el teixit empresarial compromès amb la CETS en la seva Fase II inclou establiments de restauració, equipaments d'interpretació i empreses d'activitats vinculades al Parc. Enguany, destaca la nova adhesió de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que amplia l'oferta d'educació i divulgació científica relacionada amb el cel nocturn i el patrimoni natural.