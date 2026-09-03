USTEC esperona la vaga després del naufragi de les primeres negociacions amb Educació

La primera reunió del curs entre la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el sindicat majoritari de l'ensenyament, USTEC, ha acabat sense acord i, per tant, la convocatòria de vaga del 8 de setembre, coincidint amb el retorn a les aules, es farà com estava prevista. A l'espera del resultat de la reunió entre la titular de la cartera i la CGT -on també hi ha la Intersindical-, la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha fet una crida a la mobilització: "Els hem traslladat la voluntat i la importància de reobrir les negociacions. La vaga del dia 8 continua, i pot ser la primera de moltes", ha asseverat Segura, que lamenta l'enroc de la conselleria.
La reunió d'aquest matí és la represa oficial de les negociacions des del mes de juliol, moment en què es va produir l'última trobada amb els sindicats. Hi ha participat la cúpula sindical d'USTEC i també la plana major de la conselleria, amb Niubó encapçalant la trobada. Segons relata la portaveu nacional del sindicat, en aquesta reunió han demanat un calendari de trobades per abordar les reivindicacions del col·lectiu. Aquest calendari, però, no ha estat ofert per la conselleria, que no accepta la petició sindical a causa de la convocatòria del 8 de setembre. En aquest sentit, el sindicat celebra els avenços fets en aquests pactes, però remarquen que encara no són suficients.
La portaveu del sindicat majoritari confia que l'aturada del dia 8 de setembre comptarà amb el suport del gruix dels docents, perquè, tal com recorda, el malestar del col·lectiu continua latent. I les reivindicacions del sector tampoc han variat. Davant de l'estancament de les negociacions, amb posicions allunyades, Segura avisa que la vaga de la setmana vinent pot ser la primera de moltes: "És responsabilitat de la conselleria que el curs d'ara no sigui igual que el de l'any passat", exclama.