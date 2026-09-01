El Govern no té previst reobrir la negociació amb els sindicats docents i s'aboca a la vaga el primer dia de curs. "La negociació està feta", ha deixat clar la portaveu, Sílvia Paneque, aquest dimarts. I és que l'executiu considera que totes les parts comparteixen diagnòstic i que s'han posat recursos per atendre els principals problemes que afecten la comunitat educativa -2.700 milions d'euros per millorar infraestructures i condicions laborals, reforçar l'escola inclusiva i reduir les ràtios- i recorda que els acords assolits es començaran a aplicar ja aquest curs 2026-2027. Els sindicats majoritaris, però, no en tenen prou, i per això es manté la vaga de cara al primer dia d'escola, el dimarts dia 8. A hores d'ara, sembla difícil que hi hagi marge per encarrilar la situació.
"Estem treballant per revertir la situació de l'educació a Catalunya, impulsant el desplegament dels acords i amb l'orientació política adequada", ha dit Paneque. La portaveu no s'ha mogut d'aquest missatge: s'estan posant tots els recursos possibles per millorar el sistema educatiu de Catalunya i es confia que el curs comenci amb "la màxima normalitat possible". A hores d'ara, sembla difícil que hi hagi marge per encarrilar la situació, perquè els sindicats demanen a Educació que posi sobre la taula "propostes noves, concretes, pressupostades i calendaritzades", és a dir, un nou calendari de negociació. Una etapa, segons ha dit el Govern, que ja ha quedat superada i no contempla reobrir, segons ha dit Paneque.
D'aquesta manera, totes les mirades es traslladen en la consellera d'Educació, Esther Niubó, que afronta una setmana frenètica per intentar desactivar la vaga. Avui i dijous hi ha convocades reunions amb els sindicats de mestres -primer, amb CCOO i UGT, signants de l'acord; després, amb USTEC i la resta de sindicats crítics- per abordar la situació. Un escenari de desconvocatòria sembla, a hores d'ara, una utopia, perquè els sindicats reclamen un nou acord per blindar l'escola pública que el Govern, segons sembla, no està disposat a oferir.
A això s'hi suma un altre front. El fiasco de les proves PISA ha comportat la destitució de la número 2 de Niubó, i l'obertura de tres expedients dins del Departament d'Educació. El Govern tanca files amb la consellera i sosté que les decisions adoptades van en la bona direcció. "Tenim total confiança en la consellera i en les polítiques que està desplegant. No serà un camí curt, però és l'adequat", ha indicat Paneque. La sortida de la secretària general, Teresa Sambola, es dibuixa com l'oportunitat per obrir una "nova etapa", i l'executiu la desvincula de cap gest amb els sindicats per acostar posicions. De fet, els docents ja han advertit que és insuficient i no resol els problemes en l'àmbit educatiu.