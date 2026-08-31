La destitució de la número dos de Niubó cronifica Educació com la pedra a la sabata del Govern

"El país mereix que el nou curs comenci amb normalitat". Aquesta és una de les frases que ha dit la consellera d'Educació, Esther Niubó, durant la primera roda de premsa del curs i que reflecteix la voluntat de la conselleria, però que topa amb l'escenari actual. El curs no començarà amb la normalitat habitual perquè hi ha una vaga convocada per al 8 de setembre, dia del retorn a les aules; un conflicte enquistat amb els sindicats, cronificat en el temps i amb posicions molt allunyades; i el canvi de cares dins la cúpula de la seva cartera amb la destitució de la seva número dos, Teresa Sambola, propiciat pel fiasco de les proves PISA. El curs, doncs, comença amb més incògnites que certeses, i Educació es cronifica com la pedra a la sabata per a l'executiu d'Illa.
Niubó justifica els canvis de pes a la conselleria amb la necessitat d'encarar una "nova etapa" en el si del Departament. Així, ha desvinculat la decisió "directament" dels errors vinculats a les proves PISA si bé ha dit també que aquesta carpeta pot ser el "detonant" de problemes de "funcionament". Aquest dimarts es nomenarà la persona que assumirà el relleu de Sambola. No és un canvi menor dins les files de Niubó, ja que va ser una de les peces clau en les negociacions amb els sindicats del passat mes de maig i, durant els dos anys que ha ostentat el càrrec, ha estat una de les artífexs de les polítiques educatives impulsades pel Govern amb l'objectiu d'assolir "l'excel·lència educativa". Un objectiu que la consellera assegura que es manté amb el relleu a la secretaria general.
Tres expedients a resoldre i un dubte de fons
Més enllà de la destitució de Sambola propiciat per les PISA, la conselleria ha obert tres expedients disciplinaris, dos a funcionaris rasos i un a un alt càrrec del departament, que també és funcionari. Cap d'aquestes persones està exercint, en aquests moments. A l'espera de tancar els expedients sancionadors, Niubó ha apuntat que dels tres expedients, dos serien per presumpte incompliment dels seus deures com a funcionaris públics per una falta greu mentre que un tercer expedient seria a una altra persona per una presumpta infracció lleu. La consellera ha assegurat per activa i per passiva que ella no va tenir constància dels fets, i que cap de les informacions sobre l'error amb PISA van arribar a la seva taula.
Un cop es tanqui el procés disciplinari es decidirà si les accions requereixen sancions a les persones implicades. "No minimitzem la gravetat del que ha passat", ha dit Niubó, que ha detallat que només 5 de 51 centres van complir amb la taxa d'exempció recomanada per l'OCDE. D'acord amb la llei de bon govern (decret legislatiu 1/1997), a la qual ha fet referència la titular de la cartera, en el cas d'una falta lleu les sancions poden suposar la suspensió de funcions i dret a retribució fins a quinze dies; en el cas de faltes greus, la suspensió es pot allargar fins a un any.
La consellera no ha volgut revelar detalls sobre qui ha estat expedientat pel fiasco de les PISA, però sí que ha indicat que hi ha un alt càrrec implicat. L'organisme que s'encarrega de coordinar les proves PISA a Catalunya és l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, en marxa des de l'abril de 2025 en substitució del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Ja abans de constituir-se oficialment la nova agència, la presidència de l'òrgan va recaure en la direcció general d'innovació i currículum del Departament d'Educació, encapçalada per Mercè Andreu. És a dir, Andreu estava al capdavant de les PISA en el moment que s'estaven duent a terme les proves a Catalunya i, per tant, era l'alt càrrec de més rang dins l'organisme coordinador.
La investigació inicial de la conselleria ha permès afinar què va fallar amb les PISA, però encara no ha pogut resoldre per què va passar. Una pregunta que dins de la mateixa conselleria dubten si podran esclarir definitivament, ja que en totes les entrevistes efectuades fins ara no han aconseguit posar-hi llum. Un cop es resolguin els tres expedients disciplinaris, doncs, el dubte de fons continuarà persistint.
Quin paper han tingut els instituts?
La responsabilitat política ha recaigut sobre Niubó, que no ha dubtat en fer canvis a la seva organització interna. Ara bé, els instituts tenen alguna responsabilitat? La investigació actual apunta que les direccions dels 54 centres on es van fer les PISA no van tenir res a veure en l'elevada taxa d'exempció de les proves -com sí que havia deixat entreveure la consellera després d'esclatar la crisi. Niubó ha relatat la cronologia dels fets i ha explicat que la informació escrita que es va traslladar als centres participants en les proves PISA era "correcta" però "incompleta" perquè enlloc constava el límit d'exempció d'un 5% de l'alumnat en les proves.
El "punt d'inflexió", però, va arribar a l'abril, quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, del govern espanyol, va advertir a l'organisme competent que el percentatge d'exclusió dels centres catalans era molt superior. Ho va fer fins a set vegades. Malgrat això, Niubó ha assenyalat que "no consta acreditat que aquesta advertència arribés als centres educatius ni tampoc que s'apliquessin mesures correctives quan encara hi havia centres que estaven pendents de fer les proves". D'aquesta manera, doncs, la consellera exculpa les direccions i posa el focus en la cadena de comunicació. Cal tenir en compte, a més, com apunten fonts de la conselleria, que la mostra de centres que fan les PISA és "aleatòria", motiu pel qual, molt probablement, cap dels instituts que van fer les proves les havien fet prèviament.
Més enllà del fiasco
El desori de les PISA, i els moviments conseqüents, cronifiquen Educació com la pedra a la sabata d'Illa. Això, però, va molt més enllà de les proves. Niubó també s'enfronta a una setmana frenètica per intentar frenar la vaga del primer dia de curs. La consellera ha anunciat que es reunirà amb tots els sindicats de la mesa sectorial -primer, amb qui ha pactat en el marc de la comissió de desplegament; després amb els més crítics- per desconvocar l'aturada de dimarts vinent. Aquest escenari, però, a hores d'ara sembla una utopia, ja que els sindicats li reclamen un nou acord de país que permeti blindar l'escola pública. I més tenint en compte la irrupció amb força de l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou contrapoder que sacseja el taulell de joc.
Pel que fa a la trobada anunciada per la consellera, juntament amb CGT -dos dels sindicats convocants de la vaga del 8 de setembre-, Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical d'USTEC, assegura que “només tindrà sentit” si es posen damunt la taula “propostes noves, concretes, pressupostades i calendaritzades”. Alhora, ha assenyalat que mostri “disposició a reobrir les negociacions”, una idea que, de moment, Niubó no ha posat sobre la taula.
Socis i oposició també carreguen contra Niubó
A banda de les organitzacions sindicals més crítiques, l'oposició i els socis de legislatura tampoc afluixen i exigeixen respostes. El president d'ERC, Oriol Junqueras, espera que el Govern no "caigui en l'error de creure" que el problema educatiu està "resolt" després de l'anunci de destitució de Sambola i considera que cal anar més enllà perquè el problema és "més profund". En aquest sentit, la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, també demana un "acord viable amb tota la comunitat educativa".
Per altra banda, el grup parlamentari de Junts ha registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera d’Educació i ha rebutjat les explicacions de Niubó: “Cal saber tota la veritat, depurar totes les responsabilitats necessàries i adoptar les mesures que facin falta perquè una negligència d’aquestes dimensions no es torni a produir”, apunta la diputada Anna Erra, que acusa la conselleria de "no fer els deures". Més contundent s'ha mostrat el secretari general de la CUP, Non Casadevall, que ha acusat la consellera de cometre la “gran irresponsabilitat” d’“escudar-se en els seus subordinats”: "Ha demostrat una gran incapacitat, no està afrontant els problemes, sempre arriba tard i malament, i l’acumulació d’errades i d’incompetència no permet més recorregut".
Socis, oposició i sindicats mantenen la pressió i, malgrat l'argumentari ofert per Niubó sobre el futur de les negociacions i les proves PISA, consideren que el Govern encara ha de fer moltes maniobres per evitar que la cartera es perpetuï com un conflicte. I, tot i la voluntat de la consellera de resoldre-ho abans de tornar a les aules, el conflicte s'allargarà si no hi ha canvis significatius. Els docents hi estan disposats, i això preveu un nou curs sense "normalitat".