Manresa amplia l'oferta d'extraescolars municipals amb noves activitats per al curs 2026-2027

L'Ajuntament de Manresa ha publicat aquest dilluns tota l'oferta d'activitats extraescolars municipals per al curs 2026-2027, que enguany incorpora noves propostes dirigides a infants, adolescents i joves. El programa inclou activitats de circ, bàsquet, escriptura creativa, arts plàstiques i tallers per aprendre a tocar instruments i compondre cançons. Les inscripcions es podran fer del 14 al 28 de setembre, mentre que les activitats començaran a partir del 14 d'octubre.
Noves propostes per a primària i secundària
L'oferta adreçada a l'alumnat de primària incorpora enguany dues novetats: circ i bàsquet. Aquestes propostes se sumen a les activitats que ja es venien oferint, com teatre, escacs, multiesports, arts plàstiques, batucada, beisbol, dansa urbana i break dance. El catàleg també incorpora l'oferta d'activitats extraescolars de l'AFA de l'Escola Bages, amb propostes de robòtica, patinatge, voleibol, bàsquet, cuina i anglès.
En el cas de secundària, aquest curs s'ofereixen 13 activitats diferents, gairebé el doble que l'any passat. Entre les novetats hi ha el Rock In!, una proposta per aprendre a tocar un instrument i compondre cançons, així com arts plàstiques, tallers de xanques i circ, crochet, ukelele, salsa i escriptura creativa i poesia. Les activitats que es mantenen respecte del curs anterior són teatre, kung fu i escacs.
El programa JESA manté les activitats esportives
L'oferta també dona continuïtat a les activitats esportives del programa JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa), adreçat a joves a partir de 12 anys. La iniciativa té com a objectius fomentar els hàbits saludables, la cohesió social i la participació activa a través de l'esport.
En aquest marc, els joves podran jugar a futbol, voleibol i beisbol, així com practicar dansa urbana i altres activitats que s'aniran actualitzant. Les inscripcions al programa JESA es fan directament al lloc i a l'hora en què comença cada activitat.
Les activitats de primària es duran a terme en diversos centres educatius de Manresa i estaran obertes a tots els infants, independentment de l'escola on estudiïn. Les propostes de secundària i per a joves es desenvoluparan en espais municipals específics preparats per acollir-les.
Les inscripcions començaran el 14 de setembre
El període d'inscripcions a les activitats extraescolars serà del 14 al 28 de setembre. En cas que la demanda superi el nombre de places disponibles, es farà un sorteig el dijous 1 d'octubre al migdia amb l'objectiu de garantir l'equitat i la transparència en l'assignació de places. Les activitats començaran a partir del 14 d'octubre i s'allargaran fins a finals de maig.
Canguratge i serveis per a infants i joves
El llibret també recull altres serveis municipals, més enllà de les activitats extraescolars. Entre aquests hi ha la Ludoteca Ludugurus, un espai de joc lliure i educatiu adreçat a nens i adolescents d'entre 4 i 17 anys.
També s'hi inclouen els serveis de canguratge Temps X Viure, que es ofereixen a la Ludugurus i a l'espai LabTarda de FUB4. Aquests serveis estan dirigits a les persones cuidadores i tenen l'objectiu de facilitar la conciliació laboral i familiar, així com oferir un temps de respir personal.
Pel que fa als adolescents i joves, el catàleg incorpora informació sobre el Casal de Joves La Kampana, que organitza activitats al llarg de l'any, i sobre l'Oficina Jove del Bages, que ofereix serveis i atenció personalitzada a aquests col·lectius.
La tarda és extra! és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa a través del treball conjunt de les regidories d'Infància i Joventut, Feminismes i LGTBI, Esports i Salut i Educació, en coordinació amb el Departament d'Educació i Formació Professional en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Manresa.