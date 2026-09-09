El Kids&Us Manresa posa el primer peu a la final de la Lliga (74-83)

El Kids&Us Manresa ha debutat amb victòria a la Lliga Catalana després d'imposar-se al MoraBanc Andorra en un partit jugat de menys a més. Després d'uns primers deu minuts decebedors, els de Diego Ocampo han igualat el partit des de la defensa. La segona part ha seguit amb molta igualtat fins que els bagencs han trencat el partit al tram final. Hugo Benítez ha exercit de líder amb 14 punts.
Ferran Bassas, Pablo Tamba, Timmy Allen, Nick Ongenda i Èric Vila han estat els cinc jugadors escollits per Diego Ocampo. A l'altra banda, Zan Tabak ha triat Rafa Luz, Kassius Robertson, Wes Iwundu, Cameron McGriff i Artem Pustovyi. El partit ha començat amb un ritme força alt. El domini corresponia als andorrans, que imposaven principalment la seva superioritat dins la pintura mentre que als bagencs els mancaven idees en atac. Només amb el 8-7 el Kids&Us Manresa s'ha mantingut a prop del seu rival als compassos inicials. El MoraBanc Andorra ben aviat ha aconseguit un avantatge de vuit punts (15-8, minut 6). Un triple de JD Notae no ha variat la dinàmica del partit. L'encert dels jugadors bagencs seguia sent molt baix, el rebot era un altre punt feble i les pèrdues de pilota eren constants. La conseqüència no podia ser cap altra que una gran diferència entre tots dos equips en acabar els primers deu minuts (23-12).
El desencert bagenc ha continuat al segon quart. Bassas ha rebut una tècnica que s'afegia a la que li havien assenyalat a Ocampo al primer quart. L'única bona notícia per al Kids&Us Manresa era que el MoraBanc Andorra tampoc no trobava el cèrcol. L'equip de Tabak ha estat tres minuts i mig sense anotar. Des de la defensa, el conjunt manresà ha retallat la diferència fins als tres punts després d'una recuperació i contraatac de Lucas Beaufort (25-22, minut 17). Aquesta bona acció del base francès ha estat l'inici d'una remuntada que ha culminat Allen des del tir lliure. Per primer cop, el Kids&Us Manresa es posava al davant quan encara quedava un minut i mig per al descans. Aquests noranta segons han servit perquè l'equip manresà posés una mica més de distància i marxés als vestidors amb tres punts al seu favor (30-33).
La renda a favor del Kids&Us Manresa s'ha mantingut a l'inici de la segona part, en una fase marcada per la irregularitat a totes dues bandes. Tot ha canviat quan Robertson ha escalfat el canell. L'escorta dels pirinencs ha estat clau perquè el seu equip agafés un lleuger avantatge (42-40, minut 24). Els d'Ocampo no volien que l'adversari obrís un forat com en el primer quart i s'han esmerçat en defensa per mantenir el partit igualat. De nou, la bona activitat defensiva del Kids&Us Manresa ha permès recuperar un avantatge de quatre punts. Però Robertson ha tornat a castigar des de la llarga distància. Benítez ha aconseguit empatar a 55, tot i que Lazar Mutic -jugador que va passar uns mesos a l'Artés la temporada 2020-21- ha desnivellat el tercer període amb un tir lliure (56-55, minut 30).
El partit s'encaminava cap a un final emocionant i els dos equips han començat a intercanviar-se el domini al marcador. Pustovyi era el jugador del MoraBanc Andorra que més mal feia als bagencs, mentre que el Kids&Us Manresa responia des de la línia de 6,75 gràcies a Allen i Agbo. Pierre Oriola també ha anotat per igualar la màxima renda manresana (63-67, minut 36) i Tabak s'ha vist obligat a demanar temps mort. Una pèrdua de pilota dels andorrans ha desencadenat una bona ratxa del Kids&Us Manresa, que ha obert una escletxa que, sense ser definitiva, ja era molt important. Benítez ha assumit el lideratge que se li suposava quan va fitxar pel conjunt manresà fa poc més d'un any i la renda ha arribat als deu punts. Tot i els darrers intents andorrans, la victòria ha acabat sent per als manresans (74-83). Dijous l'equip tindrà dia de descans abans d'afrontar divendres un partit decisiu contra el Barça.
Incidències: Òscar Perea, Juan de Dios Oyón i Leandro de Nicolás han estat els àrbitres del partit. Lukasz Kolenda ha estat baixa per gestió de càrregues de treball i s'ha afegit a Rafa Villar i Gerard Fernández. El Hiopos Lleida ha derrotat l'Asisa Joventut al primer partit de l'altre grup (89-94).