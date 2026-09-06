Els Kids&Us Manresa encaixa la primera derrota de la pretemporada (99-103)

Primera derrota de la pretemporada del Kids&Us Manresa davant d'un Ilerna Lleida que s'ha mostrat superior en el còmput global dels quaranta minuts. Zacharie Perrin i Darius McGhee han dominat la pista i s'han convertit en un maldecap impossible d'aturar per a la defensa manresana. Per part dels de Diego Ocampo, Timmy Allen i el debutant JD Notae han deixat novament bones sensacions sobre el seu potencial, tot i que la seva aportació no ha estat suficient per mantenir la ratxa victoriosa de l'equip. Paral·lelament, Ferran Bassas i, sobretot, Pierre Oriola estan demostrant un gran estat de forma en aquest inici de preparació. A banda de Notae, Lucas Beaufort també ha disputat els seus primers minuts amb la samarreta manresana, mentre que Rafa Villar continua sent l'únic jugador de la plantilla que encara no ha debutat en aquesta pretemporada.
Hugo Benítez, JD Notae, Pablo Tamba, Timmy Allen i Pierre Oriola han estat els cinc escollits per Diego Ocampo per començar el partit. Per la seva banda, Gerard Encuentra ha triat Darius McGhee, Mikel Sanz, Pau Torrents, Melvin Ejim i Atoumane Diagne per a la formació inicial lleidatana. Els primers minuts han estat marcats per un ritme alt per part de tots dos equips. Allen ha respost ràpidament a la cistella inicial de Sanz i, tot i un lleuger avantatge d'entrada per al Kids&Us Manresa, els de la Terra Ferma han pres el domini del tram inicial. Els triples d'Adrià Rodríguez i John Shurna situaven el marcador en un 7-12 al minut 4. La resposta manresana no s'ha fet esperar i ha arribat des de la llarga distància. Ferran Bassas ha anotat dos triples gairebé consecutius per evitar que el seu equip es despengés (18-20, minut 10).
El ritme anotador ha disminuït en l'inici del segon quart, on només un triple de Benítez ha mogut el marcador durant els primers dos minuts. Poc després, Allen ha repetit la jugada del seu company per fer que el Kids&Us Manresa recuperés el lideratge (24-22, minut 13). Ha estat aleshores quan Notae ha deixat els primers detalls del seu talent, demostrant una gran visió de joc i repartint assistències als seus companys. Progressivament, tots dos conjunts han recuperat l'efectivitat i la dinàmica dels compassos inicials, oferint un espectacle molt vistós per als aficionats desplaçats a Sant Julià de Vilatorta. Amb alternances constants a l'electrònic, la tenacitat de Zacharie Perrin ha permès a l'Ilerna Lleida marxar al descans amb tres punts d'avantatge, una diferència que el Manresa no ha pogut eixugar abans de la meitat del partit (42-45, minut 20).
La bona defensa del Kids&Us Manresa ha provocat un parcial de 7-0 que li atorgava una màxima renda de quatre punts. El descontentament ha canviat de cantó i ha estat Encuentra qui s'ha mostrat més disgustat amb la dinàmica del joc. Mark Hughes, però, ha intentat retornar el somriure al seu tècnic amb encert des de la línia dels 6,75 En qüestió de pocs minuts, els bagencs han passat de liderar per quatre punts a veure's sis per sota. En aquest escenari, la figura de Pierre Oriola ha estat clau per evitar que el conjunt lleidatà obris un forat encara més perillós a l'electrònic. Per la seva banda, Benítez ha connectat amb Nick Ongenda per protagonitzar una de les accions més espectaculars de la tarda. El base ha afegit intensitat i un bon nivell en el tram final del tercer període. Malgrat la reacció manresana, l'equip ha arribat per sota en el marcador a manca dels darrers deu minuts de joc (68-74).
Les distàncies s'han mantingut a l'inici de l'últim quart. Perrin i McGhee continuaven sent els principals referents ofensius de l'Ilerna Lleida, del tot imparables per a la defensa bagenca. La diferència ha començat a ser perillosa quan el Kids&Us Manresa s'ha vist onze punts per sota (78-89, minut 34). Tanmateix, cinc punts consecutius del conjunt manresà han fet renéixer les seves esperances. Punt a punt, els d'Ocampo s'anaven acostant al seu rival fins que un triple de Łukasz Kolenda ha situat un ajustadíssim 91-93 a l'electrònic, amb encara tres minuts llargs per jugar. Poc després, Allen completava la gesta i empatava el duel després de molts minuts anant a remolc. Quan millor ho tenia el Manresa, un parcial de 2-6 ha tornat a donar un bon avantatge a l'Ilerna Lleida amb el cronòmetre ja al límit. Notae ha tornat a acostar els seus a un sol punt, però no ha tingut la sort de convertir la cistella que hauria igualat novament el xoc. Per contra, McGhee no ha perdonat des de la línia de tirs lliures. Benítez, incansable, ha mantingut la fe del Manresa situant el marcador a només dos punts quan faltaven dinou segons. En el moment de les faltes tàctiques a la desesperada, Hughes no ha fallat des del tir lliure i ha segellat el 99-103 definitiu.
Incidències: Yordan Mintxev, per control de sobrecàrregues, i Gerard Fernández, amb capsulitis han estat baixa a l'equip bagenc.