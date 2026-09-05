El Covisa Manresa cau a Ripollet a l'últim segon després d'un bon partit

El Covisa Manresa ha perdut aquest cap de setmana per 6-5 a la pista del Ripollet en el tercer partit de la pretemporada, en un duel que ha deixat bones sensacions pel joc dels manresans, però un mal sabor de boca pel resultat final. L'equip de Xavier Santaella ha dominat bona part de la segona meitat, però dos gols locals han capgirat el marcador i la derrota ha arribat en l'últim segon, amb un llançament sense tanca després d'una mà dels visitants.
Bon inici del Covisa Manresa
La sortida dels manresans ha estat molt bona, amb una línia defensiva molt alta que ha impedit al Ripollet disposar de transicions còmodes. El Covisa Manresa s'ha avançat als tres minuts amb un gol de Pol López.
Les rotacions introduïdes pel tècnic visitant, però, han coincidit amb un minut de desconnexió dels manresans que els locals han aprofitat per marcar tres gols i posar-se per davant. Hermosel ha reduït diferències poc després, abans que Asís empatés el partit i Mellado tornés a avançar el Covisa Manresa.
Al descans, els manresans dominaven per 3-4.
Domini manresà però remuntada local
A la segona part, el Covisa Manresa ha tingut el control del joc i ha dominat territorialment, sense donar gaires opcions al Ripollet. Aquest domini, però, no s'ha traduït en el marcador.
Els locals han aconseguit donar la volta al partit amb dos gols i situar-se amb un 5-4 favorable. A dos minuts del final, una expulsió d'Aaron ha obligat el Covisa Manresa a jugar en inferioritat numèrica. El Ripollet no ha pogut aprofitar la superioritat i, ja a la recta final, Pol López ha tornat a marcar per establir el 5-5 quan faltava aproximadament un minut.
Derrota en l'última jugada
Quan tot apuntava al repartiment de gols, ha arribat l'acció decisiva. A només un segon del final, Pol López ha posat el braç a la sortida d'un llançament del porter local, una acció que ha comportat un llançament sense tanca.
Rubén ha estat l'encarregat d'executar-lo i ha marcat el 6-5 definitiu, provocant la derrota del Covisa Manresa en l'últim instant.
Les sensacions sobre la pista han estat positives, especialment pel domini exercit durant bona part de la segona meitat, mentre que el resultat ha estat més negatiu. Els gols marcats pel Ripollet s'han produït en moments en què alguns jugadors del Covisa Manresa no ocupaven la seva posició natural.
El proper dissabte, quadrangular al Pujolet
El Covisa Manresa continuarà la preparació el proper dissabte al Pujolet, on disputarà un sistema quadrangular. A les 5 de la tarda s'enfrontaran ENFAF Andorra i Avinyó, mentre que a les 17.50 h serà el torn del Covisa Manresa contra el Solsona. El partit pel tercer i quart lloc es disputarà a 2/4 de 7 i la final, entre els guanyadors de les dues semifinals, començarà a 1/4 de 8.