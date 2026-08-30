El Covisa Manresa cau amb claredat davant un Barça Atlètic més rodat en el Trofeu Les Codines

El Covisa Manresa no ha pogut estrenar la pretemporada amb victòria i ha cedit davant un Barça Atlètic superior en la 47a edició del Trofeu Les Codines. Els de Xavi Santaella s'han avançat en el marcador, però el conjunt blaugrana ha reaccionat amb contundència per acabar imposant-se per 2-8.
El partit ha començat de la millor manera per als manresans, que han inaugurat el marcador gràcies a Pol López després d'una recuperació en camp contrari. L'alegria, però, ha estat efímera. El Barça Atlètic ha empatat de penal i, en pocs minuts, ha capgirat el resultat fins a arribar al descans amb un clar 1-4.
A la represa, els visitants han continuat dominant el joc i ampliant diferències davant un Covisa Manresa que ha intentat competir amb intensitat, però que ha acusat el desgast físic i les baixes d'Eudald Ripollès i Pol Comes. Dídac ha signat el segon gol local amb un gran xut llunyà, però el marcador final ha reflectit la superioritat del filial blaugrana (2-8).
Més enllà del resultat, el duel ha servit com a primera presa de contacte competitiva per al nou projecte del Covisa Manresa davant un rival d'una categoria superior.