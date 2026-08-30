El Kids&Us Manresa enceta la pretemporada amb triomf (113-91)

El Kids&Us Manresa ha encetat la pretemporada amb una clara victòria, 113-91, contra els Phoneix Cheshire. L'equip de Diego Ocampo s'ha mostrat molt superior al seu rival. Per a molts jugadors ha estat el debut amb la nova samarreta. Timmy Allen i Chibuzgo Agbo han ofert les primeres mostres del què poden aportar a l'equip. Pablo Tamba ha demostrat que pot ser útil per a la causa. En canvi, Lukas Kolenda i Èric Vila han estat més discrets. Entre les cares conegudes, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez han mostrat unes prestacions ja conegudes. I el marcador ha mostrat la diferència entre dos equips que juguen lligues amb competitivitats molt diferents.
Benítez, Fernández, Agbo, Allen i Oriola han format el primer cinc inicial del Kids&Us Manresa 2026-27. Per part dels Phoneix Cheshire han començat White, Gray, Williams, Helsley i Emmanuel. Els bagencs han obert distància ràpidament gràcies a una bona actitud en defensa. El conjunt anglès era incapaç de trobar la cistella dels manresans. Per la seva part, els jugadors de Diego Ocampo intentaven afinar la punteria i poc a poc engrandien els seus guarismes. Des dels dos primers punts d'Allen fins l'11-0 el Kids&Us Manresa ha mantingut la seva cistella immaculada. Els Phoneix Cheshire han despertat, primer de la mà de de Searles i després del llançament exterior d'Stewart. Però el domini ha estat sempre dels manresans que han gaudit dos cops d'onze punts al seu favor. La segona coincidint amb el final del primer quart (27-16).
El Kids&Us Manresa han mantingut la diferència durant els segons deu minuts davant un rival que intentava no quedar-se més enrere gràcies novament als llançaments de tres punts. En diverses ocasions, els Phoneix Cheshire trobaven llançaments alliberats. Els d'Ocampo també han intentat llançar de tres punts. Però trobaven millors opcions combinant amb els jugadors que estaven a prop de l'anella. Bassas i Benítez han aconseguit bones combinacions amb els homes alts. Principalment, amb Allen. El pivot nord-americà ha estat el principal artífex de la segona estirada al marcador que ha fet el seu equip. Al descans, el marcador reflectia un clar 60-39 a favor del Kids&Us Manresa.
L'inici de la segona part ha fet més palesa la diferència entre el nivell dels dos equips fins a una màxima renda de 26 punts (70-44). Un parcial de 0-7 a favor del quadre anglès provocava que després de molts minuts l'avantatge del Kids&Us Manresa fos inferior als 20 punts. El rival del Kids&Us Manresa s'ha aliat de nou amb el llançament triple per mantenir-se dins d'unes distàncies que no fossin excessivament grans. Benítez, que tornava a jugar després de mesos allunyat de les pistes, ha mostrat la seva visió de joc amb dues assistències al jove Jan Pumarola que han permès als bagencs recuperar els vint punts al seu favor (86-66).
Als darrers deu minuts, el rendiment dels jugadors del Kids&Us Manresa ha baixat. Als manresans els costava més anotar. Els Phoneix Cheshire ho aprofitava per maquillar el marcador. Tamba sumava vuit punts seguits en unes accions plenes de decisió que servien per situar un marcador que feia més justícia a la diferència entre els dos conjunts. Èric Vila ha tancat la matinal amb un triple que ha fixat el 113-91 definitiu.
Incidències: Òscar Perea, Javier Torres i Roberto Lucas han xiulat el partit. Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae per qüestions físiques i Yordan Mintxev i Nick Ongenda que disputen les finestres FIBA amb la seva selecció han estat baixa. Al seu lloc hi ha entrat els joves Jan Pumarola, Gerard Fernández, Lucas Sánchez, Guillem Naspler i Michael Enabulele han completat la convocatòria.