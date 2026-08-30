Ferran Bassas: «Intentem ajudar els nous i ells estan fent un gran esforç»

Ferran Bassas estava satisfet amb el primer partit de pretemporada del Kids&Us Manresa contra el Phoneix Cheshire, després d'una setmana on l'equip ha treballat "molt bé. Estem fent les coses que toquen amb esforç, amb il·lusió... Els pocs que quedem de la temporada anterior intentem ajudar els nous i aquests estan fent un esforç per posar-se al dia".
El Kids&Us Manresa s'ha presentat amb moltes novetats. De la temporada anterior només Hugo Benítez va ser-hi tot el curs malgrat que va patir una greu lesió. Pierre Oriola va entrar a l'equip amb la competició ja en joc i el mateix Ferran Bassas va arribar amb la temporada molt avançada. El base valora l'actitud i les ganes d'aprendre de les noves incorporacions com també la que tenen els més joves. Ajudar-los a progressar i integrar-se és una de les funcions que el barceloní assumeix.
El director de joc del Kids&Us Manresa valora el nivell de joc de Benítez. "El veig amb molta confiança i molt segur d'ell mateix. Té molt talent i moltes ganes de recuperar el bon joc de la temporada passada. Esperem que ens pugui ajudar moltíssim".
L'equip bagenc compta enguany amb una plantilla més física. "Ens donarà molta força de cara a jugar una competició tan dura com l'Eurocup però també per jugar amb l'estil que ho volem fer", valora Bassas.
Carlos Flores lamenta les finestres FIBA
Per la seva banda, Carlos Flores, ajudant de Diego Ocampo, considera els primers partits de la temporada com un banc de proves per sumar minuts i posar en pràctica aquelles idees que "intentem construir durant la setmana amb una oposició diferent". El tècnic es mostra satisfet amb uns jugadors que "estan entenent la idea de joc que volem. Més enllà del resultat avui hem estat a un gran nivell".
Jugadors com Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae han estat baixa per raons físiques. Flores considera normal que alguns jugadors tinguin alts i baixos. I afegeix que les finestres FIBA tampoc no ajuden en aquest punt de la preparació. "Tot això condiciona moltíssim el procés". Des de l'equip tècnic del Kids&Us Manresa no es creu que cap jugador tingui res greu però tampoc no es forçarà ningú perquè torni abans d'hora.
Benítez ha tornat a jugar després de mesos fora de les pistes. Flores explica que el base de Perpinyà "ha fet un gran treball a l'estiu. Ha arribat en molt bona forma. Segurament el que més li falta és ritme de joc. Tot i que segurament està en la part final del seu procés de recuperació, està a un nivell molt bo".
L'absència de diversos jugadors ha atorgat protagonisme als més joves. Flores puntualitza que "som una plantilla de 20 a 21 jugadors. Són joves però això no vol dir que no es guanyin el dret a jugar minuts amb el primer equip. Estan entrenant a un nivell altíssim, ens estan posant les coses molt difícils. Nosaltres no valorem si són joves o no ho són. Són jugadors de l'equip i tenen el mateix dret que els altres a jugar. Si ho fan a aquest nivell, fantàstic. Ens posaran les coses molt difícils".
Sobre la construcció del nou projecte, Flores comenta que "ens hi hem d'adaptar. La situació és la que és. És difícil per a tots. Les ganes superen la situació i estem molt contents de com s'estan integrant els nous. Poc a poc, anem construint".