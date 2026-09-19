El Covisa Manresa cau a l'últim sospir davant l'Sporting La Nucía en l'estrena de lliga

El Covisa Manresa ha començat la temporada a la Segona Divisió B de futbol sala amb una derrota per la mínima davant l'Sporting La Nucía (1-2) en un partit que s'ha decidit a només 28 segons del final. Els manresans han anat a remolc durant bona part del duel, han aconseguit empatar a tres minuts per al final gràcies a un gol d'Hermosel, però els alacantins han trobat el gol de la victòria quan tot semblava obert.
El conjunt bagenc arribava a la primera jornada amb la voluntat de començar amb bon peu una lliga que es presenta molt competitiva, però ha acabat marxant de buit després d'un desenllaç cruel al Pavelló Municipal del Pujolet.
La Nucía colpeja abans del descans
Els primers minuts han estat marcats per un domini territorial del Covisa Manresa, que ha controlat la possessió de la pilota però sense generar gaires ocasions clares de gol. Amb el pas dels minuts, els visitants han anat creixent i han trobat premi al minut 12, quan García Ruano ha avançat l'Sporting La Nucía amb el 0-1.
El gol ha afectat els manresans, que no han acabat de reaccionar abans del descans. De fet, en el tram final del primer temps la sensació era que el segon gol alacantí era més a prop que no pas l'empat local.
Amb aquest marcador mínim favorable als visitants s'ha arribat al descans.
Hermosel empata, però els alacantins decideixen al final
La represa ha començat amb un Covisa Manresa molt més intens. Els de casa han fet un pas endavant i han tancat durant molts minuts el seu rival a la recerca del gol de l'empat.
La insistència manresana s'ha mantingut durant bona part de la segona meitat i finalment ha tingut recompensa al minut 37. Hermosel ha aconseguit superar la defensa visitant i ha establert l'1-1 que feia justícia al bon treball local després del descans.
Quan semblava que el partit podia caure de qualsevol costat, l'Sporting La Nucía ha tornat a colpejar en el moment més decisiu. A 28 segons per al final, González Yuste ha marcat l'1-2 definitiu i ha deixat sense marge de reacció els manresans.
El Covisa Manresa inicia així la lliga sense punts malgrat la bona imatge oferta en diversos moments del partit, especialment durant una segona part en què ha buscat amb insistència un resultat millor davant un rival que ha sabut aprofitar les seves oportunitats.