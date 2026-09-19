El Manresa CBF jugarà la final de la Lliga Catalana de LF2 després de superar el Segle XXI

El Manresa CBF s'ha classificat per a la final de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2 després de completar una fase prèvia impecable amb dues victòries en dos partits. Després d'imposar-se la setmana passada al Bàsquet Almeda per 48-55, aquest divendres l'equip d'Adrià Martínez ha derrotat el Segle XXI per un ajustat 66-64, un resultat que li permet acabar com a líder del seu grup i assegurar-se una plaça a la final.
Les manresanes disputaran el partit pel títol el proper diumenge 27 de setembre a les 5 de la tarda, amb l'objectiu d'aixecar la Lliga Catalana de la seva categoria. El seu rival es coneixerà aquest mateix cap de setmana.
El triomf contra el Segle XXI s'ha construït especialment a partir d'un extraordinari segon quart. Després d'un primer període equilibrat (16-14), el Manresa CBF ha signat un parcial de 27-10 que li ha permès marxar al descans amb una renda molt favorable.
Tot i això, el conjunt visitant ha reaccionat amb força després del pas pels vestidors i ha retallat gairebé tota la diferència gràcies a un tercer quart dominat per 11-26. Amb el partit completament obert, les jugadores d'Adrià Martínez han sabut gestionar els últims minuts i mantenir una mínima avantatge en el marcador per assegurar-se la victòria. Els parcials han estat de 16-14, 27-10, 11-26 i 12-14.
La gran protagonista ofensiva del partit ha estat Clàudia Morros, autora de 22 punts. La jugadora també ha estat la més valorada del conjunt manresà amb 21 crèdits de valoració.
El CB Navàs Viscola i el CB Artés queden fora de la final de la Lliga Catalana de Tercera FEB
La jornada no ha estat tan positiva per als altres representants bagencs en competició. El CB Navàs Viscola ha quedat sense opcions de classificar-se per a la final de la Lliga Catalana de Tercera FEB després de sumar una victòria i una derrota en la fase de grups.
Els de l'Alt Bages van caure en el seu debut davant el CB Valls per 80-75, però posteriorment es van refer amb una victòria ajustada contra el CB Esparreguera per 66-64. Tot i aquest triomf, els resultats del grup impedeixen als navassencs optar al primer lloc, independentment del partit que resta per disputar-se.
Tampoc el CB Artés no ha pogut accedir a la final. En el seu grup, el CB Igualada ha guanyat els dos partits disputats i ja s'ha assegurat matemàticament la primera posició, deixant sense opcions el conjunt artesenc de lluitar pel títol català.