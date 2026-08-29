El CE Manresa cau davant l'Hospitalet en la presentació, però convenç abans de la lliga

El CE Manresa ha tancat aquest dissabte la seva pretemporada amb una derrota per 1-2 davant el CE L'Hospitalet en el Trofeu de Festa Major, un partit que també ha servit per a la presentació oficial de la plantilla i del cos tècnic davant l'afició del Congost. Malgrat el resultat advers, els manresans han ofert una imatge competitiva i han dominat bona part del joc contra un rival de molta qualitat.
Abans de l'inici del partit, els aficionats han pogut conèixer els integrants del nou projecte esportiu que afrontarà aquesta temporada el retorn a la Segona RFEF. El duel contra el conjunt riberenc era l'última prova abans de l'estrena a la lliga, prevista per al diumenge 6 de setembre al camp del CD Arnedo.
L'Hospitalet colpeja primer
El partit ha començat amb alternatives, però ha estat el CE L'Hospitalet qui ha aconseguit avançar-se en el marcador. Javi Serra ha fet el 0-1 al minut 21, aprofitant una de les arribades dels visitants.
El gol no ha alterat el plantejament dels manresans, que han continuat buscant la porteria rival i han trobat premi just abans del descans. Al minut 45, el CE Manresa ha restablert la igualada i ha marxat als vestidors amb un empat que feia justícia al que s'havia vist sobre la gespa durant la primera meitat.
Un bon Manresa es queda sense premi
A la represa, els bagencs han mantingut la iniciativa i han continuat instal·lats en moltes fases del partit en camp contrari. Tot i generar situacions de perill i mostrar una identitat de joc molt definida, els locals no han estat capaços de transformar el domini en més gols.
Quan el partit semblava encaminar-se cap a l'empat, Roger Garcia ha establert l'1-2 definitiu al minut 83, aprofitant una de les poques oportunitats de què ha disposat el conjunt visitant.
Trullàs: "L'equip ha mostrat una identitat descomunal"
Malgrat la derrota, l'entrenador del CE Manresa, Sergi Trullàs, s'ha mostrat satisfet amb el rendiment del seu equip. El tècnic ha assegurat que marxa "amb unes sensacions molt bones" i ha destacat especialment la personalitat mostrada pels seus jugadors.
Trullàs ha admès que el futbol es decideix pels resultats i per l'encert a les àrees, però ha considerat que el seu equip ha estat superior durant bona part de l'enfrontament. "Hem estat tota l'estona a camp contrari", ha afirmat, tot assenyalant que cal millorar la capacitat per transformar les arribades en ocasions més determinants.
El tècnic també ha posat en valor la feina feta durant la pretemporada i la resposta de l'equip tant amb pilota com sense. "L'equip ha mostrat una identitat amb pilota i sense pilota descomunal, és tot allò que hem treballat durant la setmana", ha remarcat.
Comptador a zero per a l'estrena a Segona RFEF
Amb el Trofeu de Festa Major disputat, el CE Manresa dona per acabada una pretemporada que ha servit per posar les bases del nou projecte esportiu. L'equip afrontarà ara una setmana de preparació abans de l'inici oficial de la competició.
L'estrena a la Segona RFEF arribarà el diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda al camp del CD Arnedo, on els manresans buscaran començar amb bon peu el seu retorn a la categoria. Segons va deixar clar Trullàs després del partit, l'objectiu és anar a terres riojanes "amb la intenció única de sumar tots els punts".