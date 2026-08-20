El CE Manresa cau per 3-1 davant el Sant Andreu en un nou partit de pretemporada

El CE Manresa ha perdut per 3-1 contra la UE Sant Andreu en un partit de pretemporada en què els bagencs han competit de tu a tu contra un equip de Primera RFEF durant la primera part. Els manresans han reaccionat al penal inicial dels locals amb un gran gol de David Momoh, però el Sant Andreu ha acabat imposant-se amb dos gols més a la segona meitat.
Un Manresa ofensiu a la primera part
El CE Manresa ha mostrat una versió molt ofensiva durant els primers 45 minuts davant la UE Sant Andreu. Diverses pilotes llargues buscant David Momoh han permès als manresans disposar d'ocasions de gol.
Tot i el bon inici del conjunt bagenc, el Sant Andreu s'ha avançat al minut 11 a través d'un penal provocat en una jugada aïllada.
Els de Sergi Trullàs, però, no ha trigat a reaccionar. Al minut 25, David Momoh ha aconseguit l'empat amb un gran gol, en una de les accions destacades del partit. Amb l'1-1 s'ha arribat al descans.
El Sant Andreu decideix després del descans
A la segona meitat, la UE Sant Andreu ha pogut fer valer un fons d'armari superior al del conjunt bagenc i ha aconseguit dos gols més que li han permès endur-se la victòria per 3-1.
El partit també ha tingut el component especial de veure Pau Darbra, capità del Sant Andreu i exjugador del CE Manresa, al conjunt local.